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США отметили положительные изменения в сфере религиозных свобод в Казахстане

27.11.2021, 20:22 35425
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - Комиссия США по международной религиозной свободе отметила положительные изменения в сфере религиозных свобод в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ежегодном докладе Комиссии о ситуации с религиозной свободой в мире за 2020 год отражены положительные изменения и инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению ситуации в сфере религиозных свобод, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали. 
 
19 ноября председатель Комиссии Надин Маенза и ее заместитель Нури Туркель направили официальный комментарий к ноябрьским поправкам 2021 года к проекту Закона РК по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности. В письме они выразили признательность правительству страны за неизменную приверженность реформам в сфере свободы вероисповедания.  
 

Признавая, что для принимаемых реформ требуется время, мы уверены в вашей неизменной приверженности, включая решение вопросов, не вошедших в действующее законодательство. Представленный проект поправок демонстрирует реальный прогресс, а их недавний пересмотр символизирует добросовестные усилия вашего правительства в рассмотрении вопросов, поднятых Комиссией, нашими партнерами в правительстве США и гражданским обществом", - говорится в письме. 

 
В комментарии выражено стремление к продолжению совместного диалога по вопросам обязательной регистрации и криминализации оскорбления религиозных чувств в рамках будущих заседаний рабочей экспертной группы между Казахстаном и США по религиозной свободе. Также дана высокая оценка рабочим отношениям между правительством Казахстана и Комиссией.
 

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Обеспечить чистой питьевой водой 100% населения Мангистауской области поручил премьер

27.11.2021, 19:55 41095
Обеспечить чистой питьевой водой 100% населения Мангистауской области поручил премьер
Фото: primeminister.kz
АКТАУ. 27 НОЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую область, где провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона и проинспектировал реализацию проектов в сферах обрабатывающей промышленности, здравоохранения, жизнеобеспечения и туристической инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Особое внимание в ходе совещания уделено вопросу обеспечения населения чистой питьевой водой. До 2025 г. в регионе планируется реализовать 9 проектов общей мощностью опреснения воды 286 тыс. кубометров, в том числе 3 проекта мощностью 35 тыс. кубометров в сутки будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2022 года. Будут реализованы проекты по развитию социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры. За счет принятых мер будет обеспечено качественной питьевой водой 100% населения региона", - сообщает пресс-служба главы правительства. 

 
Проекты - часть комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, который был принят правительством 4 ноября. В нем предусмотрена реализация 214 мероприятий на сумму 2,1 трлн тенге. В частности, поставлена задача развития нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики. 
 

Реализация Комплексного плана обеспечит создание порядка 60 тыс. новых рабочих мест, рост объемов промышленности на 27%, реальных доходов населения - на 40% и в целом экономики региона - на 32%". 

 
Глава правительства также ознакомился с работой фабрики по производству обуви и спецодежды "Zhamal-ai Ltd" мощностью 120 тыс. пар обуви в год. 
 
В ходе посещения онкологического диспансера Актау премьер-министру доложили о развитии системы здравоохранения Мангистауской области. 
 
Кроме того Мамин ознакомился с проектами модернизации энергетического комплекса ТОО "МАЭК-Казатомпром". До 2030 года планируется строительство парогазовой установки на ТЭЦ-2, а также двух опреснительных установок суммарной мощностью 24 тыс. кубометров в сутки. 
 
Глава правительства также проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау.

Ранее премьер-министр провел совещание по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.  
 

Токаев провел ряд встреч с представителями европейского бизнеса в Брюсселе

27.11.2021, 10:15 98335
Токаев провел ряд встреч с представителями европейского бизнеса в Брюсселе
Фото: akorda.kz
БРЮССЕЛЬ. 27 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с представителями европейского бизнеса в Брюсселе. Глава государства встретился с председателем правления бельгийской компании Joh Cockerill Жан-Люком Моранжем и президентом немецкой группы компаний Svevind Group Вольфгангом Кроппом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, Токаев обсудил с Жан-Люком Моранжем перспективы реализации в Казахстане инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих железнодорожных локомотивов и использование возобновляемых источников энергии.
 
В беседе с Вольфгангом Кроппом были рассмотрены вопросы осуществления проекта Hyrasia One в сфере производства "зеленого" водорода в Мангистауской области.
 

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил прогресс в работе над начатыми ранее инвестиционными проектами и отметил их стратегическую важность для Казахстана. Президент заверил, что будет держать на личном контроле ход реализации проектов компании в нашей стране. Наряду с этим он указал на необходимость соблюдения всех экологических нормативов и рекомендаций", - отметили в пресс-службе.

 
По завершение встречи в присутствии главы государства состоялась церемония подписания Рамочного соглашения о базовых принципах реализации проекта между правительством Казахстана и Svevind Group.

 
 

В Акмолинской области решаются проблемы водоснабжения населенных пунктов

26.11.2021, 17:07 180793
В Акмолинской области решаются проблемы водоснабжения населенных пунктов
Фото: УВП Акмолинска
КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - Состояние водоснабжения является важнейшим показателем благоустройства населенных пунктов и уровня жизни в них. Для увеличения охвата централизованным водоснабжением в области реализуется 58 проектов в 46 населенных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступая на брифинге в СЦК, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев сообщил, что вопросы водообеспечения населения - в числе основных приоритетов, передает управление внутренней политики.
 

За предыдущие три года доступ к централизованному водоснабжению по городам вырос почти на 13% и составил 98,8%, в сельской местности - на 6% и составил 89%", - отметил руководитель региона.

 
По словам спикера, по завершению работ по 6 проектам, порядка 6 тысяч сельских жителей будут охвачены централизованным водоснабжением.
 
К слову, поэтапно до 2025 года в области запланировано в 107 селах построить сети водоснабжения, в 57 малых селах установить комбинированные блок-модули, что позволит на 100% обеспечить население области качественным водоснабжением.
 

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