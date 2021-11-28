США отметили положительные изменения в сфере религиозных свобод в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - Комиссия США по международной религиозной свободе отметила положительные изменения в сфере религиозных свобод в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ежегодном докладе Комиссии о ситуации с религиозной свободой в мире за 2020 год отражены положительные изменения и инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению ситуации в сфере религиозных свобод, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
19 ноября председатель Комиссии Надин Маенза и ее заместитель Нури Туркель направили официальный комментарий к ноябрьским поправкам 2021 года к проекту Закона РК по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности. В письме они выразили признательность правительству страны за неизменную приверженность реформам в сфере свободы вероисповедания.
Признавая, что для принимаемых реформ требуется время, мы уверены в вашей неизменной приверженности, включая решение вопросов, не вошедших в действующее законодательство. Представленный проект поправок демонстрирует реальный прогресс, а их недавний пересмотр символизирует добросовестные усилия вашего правительства в рассмотрении вопросов, поднятых Комиссией, нашими партнерами в правительстве США и гражданским обществом", - говорится в письме.
В комментарии выражено стремление к продолжению совместного диалога по вопросам обязательной регистрации и криминализации оскорбления религиозных чувств в рамках будущих заседаний рабочей экспертной группы между Казахстаном и США по религиозной свободе. Также дана высокая оценка рабочим отношениям между правительством Казахстана и Комиссией.