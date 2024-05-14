Старые гидросооружения Алматы не прошли многофакторное обследование - прокуратура

Также выявлены другие нарушения в сфере гражданской защиты и градостроительного законодательства

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Алматы. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Гидротехнические сооружения Алматы, построенные более 40-60 лет назад, не проходили многофакторного обследования.





Об этом было заявлено на заседании координационного совета, на котором обсуждалась готовность уполномоченных органов города к природным катаклизмам и рациональному использованию питьевой воды.





Прокуратура проинформировала членов совета о выявленных нарушениях в сфере гражданской защиты и градостроительного законодательства.





В частности, выявлены:





отсутствие интеграции систем оповещения в местах массового скопления людей;

отсутствие многофакторных обследований гидротехнических сооружений, построенных более 40-60 лет назад;

проблемы с выдачей технических условий в районах отсутствия инженерных сетей водоснабжения и водоотведения;

использование питьевой воды на автомойках без системы переработки.





В то же время на совете сообщили о готовности города к стихийным бедствиям в части очистки дренажных систем, коллекторов, водоемов, основных рек, протекающих по городу, а также профилактических мер в пожароопасный сезон.





По итогам заседания координационного совета предложен ряд конкретных мер, направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков", - сообщили в прокуратуре Алматы.



