Темиртау закроют на карантин из-за коронавируса

Темиртау. 1 апреля. Kazakhstan Today – На въездах и выездах из города Темиртау устанавливают три блокпоста, сообщил на брифинге в прямом эфире на телеканале Saryarqa официальный представитель департамента полиции Карагандинской области Жанатай Сембеков.

Как стало известно, в Темиртау работал нотариусом погибший сегодня утром житель Караганды.

С учётом сегодняшнего летального исхода пациента, заболевшего СOVID-19, несколько часов назад принято решение о закрытии и блокировании Темиртау. Определили места трёх блокпостов. Они будут дислоцироваться перед въездом в город - кольцо Металлургов, в 4а квартале - посёлок Чкалова и на выезде в посёлок Актау – Лесхоз", - цитирует Сембекова сайт coronavirus2020.kz.

По его словам, также принимаются дополнительные меры на второстепенных выездах из Темиртау. Сооружают насыпи у дорог, устанавливают железобетонные блоки и копают оградительные ямы.

Напомним, в Караганде сегодня зафиксировали первый смертельный случай от коронавирусной инфекции. Погибший работал нотариусом в городе Темиртау.

Ограничения не коснутся работников медицинской и санитарной службы, правоохранительных органов, спасателей и коммунальщиков, а также аварийных служб. Исключение также составляют грузовые перевозки, инкассаторы и ритуальные услуги. В этих случаях для проезда через блокпосты необходимо предоставить подтверждающие документы: удостоверение личности, служебное удостоверение или справку с работы.

Требуется строго соблюдать санитарно-карантинные правила. У въезжающих должны быть медицинские маски, резиновые перчатки и санитайзеры.

Со второго апреля вводится запрет на въезд и выезд из карантинной зоны. В неё, кроме Темиртау, входят Караганда, Абай, Сарань и Шахтинск. По периметру всего участка установлено 7 блокпостов. Кроме того, по области организовано 15 санитарных постов, три из которых дислоцируются внутри карантинной зоны.

На блокпостах задействованы сотрудники полиции, в том числе СОБРа, а также представители санитарной службы и военнослужащие. На санитарных постах проверяют здоровье водителей и пассажиров. Проезд через них открыт.

Карагандинцев волнует, как в режиме карантина посещать пожилых родственников. Не обернётся ли забота о родных штрафами?

Людям старше 65 лет рекомендовано не выходить на улицу. И, конечно, они нуждаются в помощи. Снабжайте бабушек и дедушек продуктами, лекарствами и всем необходимым. Но делайте это не слишком часто, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем. Если вас остановят полицейские, спокойно объясните ситуацию. Ещё лучше, если вы сможете показать подтверждающие документы. Не нужно волноваться и скандалить. У полиции нет цели всех штрафовать. Наша общая цель - предотвращать нарушения. Относитесь с пониманием к требованиям карантина", - ответил Сембеков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства