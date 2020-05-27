Территория РК не будет использоваться для падения частей ракет из российского Домбаровского

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Россия не будет использовать территорию Казахстана для падения отделяющихся частей ракет из российского Домбаровского, передает Kazakhstan Today.

На портале "Открытые НПА" размещено постановление правительства РК "О намерении Республики Казахстан не становиться участницей Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей".

Как отмечается в пояснительной записке министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева, проектом постановления предусматривается намерение РК не становиться участницей вышеуказанного Соглашения между правительствами РК и РФ, совершенного 15 октября 2015 года.

Республика Казахстан участвует в реализации программы "Днепр" по осуществлению коммерческих запусков космических аппаратов с помощью конверсионной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-20, реализуемой Международной компанией ЗАО "МКК "Космотрас". В 2016 году Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан была начата работа по проведению внутригосударственных процедур по вступлению в силу данного Соглашения", - говорится в записке.

Вместе с тем, российской стороной сообщено, что возобновление пусков МБР РСБ с объектов Минобороны РФ не представляется возможным, и соответственно, потребность использования земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей отсутствует, указывается в документе.

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