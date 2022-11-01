Тимур Султангазиев назначен первым вице-министром здравоохранения РК

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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Тимур Султангазиев назначен на должность первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, сообщила пресс-служба правительства.
Тимур Султангазиев родился 25 июня 1982 года. Окончил Казахский национальный медицинский университет (2006) по специальности "Врач", интернатуру по специальности "Общая хирургия", Университет Tulane, США, магистратуру (2009), специальность "Менеджер системы здравоохранения".
Трудовой стаж:
• специалист АО "Республиканский научный центр скорой медицинской помощи" (11.03.2010-03.08.2010);
• менеджер, директор департамента АО "Национальный медицинский холдинг" (03.08.2010-29.03.2013);
• президент АО "Центр медицинских технологий и информационных систем" (04.04.2013-21.07.2014);
• первый заместитель генерального директора ТОО "Медикер" (28.07.2014-29.01.2016);
• заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Республиканский центр здравоохранения" (10.02.2016-08.08.2016);
• директор департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (08.08.2016-01.03.2017);
• директор департамента управления проектами Министерства здравоохранения Республики Казахстан (01.03.2017-05.2018);
• руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области (05.2018-04.2020);
• председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК (04.2020-10.2020);
• заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам занятости и здравоохранения (12.2021-07.2022).