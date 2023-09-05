Вопрос АЭС будет вынесен на всенародный референдум - Токаев

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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Череда аварий на теплоэлектростанциях прошлой зимой остро высветила копившиеся годами проблемы изношенности инфраструктуры, заявил в своем - Череда аварий на теплоэлектростанциях прошлой зимой остро высветила копившиеся годами проблемы изношенности инфраструктуры, заявил в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.





Устаревшая инфраструктура оказывает прямое влияние как на социальное самочувствие граждан, так и на темпы индустриализации нашей страны. Очевидно, что воплотить в жизнь новую экономическую модель без модернизации инфраструктуры невозможно. В разрабатываемом правительством инфраструктурном плане важно определить все проблемы данной отрасли и обозначить пути исправления ситуации", - отметил Токаев.





Он подчеркнул, что в решении вопроса энергетической безопасности следует опираться на собственные ресурсы. Поэтому электроэнергетическому сектору отводится ключевая роль. Особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики.





Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона. Нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу. В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов", - сообщил президент.





Он добавил, что строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего страны.





Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - проинформировал Токаев.





Он также сообщил, что в ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 гигаватт.





Уже в этом году завершается реконструкция первого блока Экибастузской ГРЭС-1. На станции будут работать все 8 блоков, чего ранее никогда не было. Реализуется проект по расширению ГРЭС-2, начинается проект по строительству ГРЭС-3", - сообщил президент.





Он добавил, что Казахстан не должен импортировать электроэнергию и быть зависимым от соседних стран.





То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства", - подчеркнул глава государства.





Он также напомнил, что в стране продолжится реализация проектов возобновляемой энергетики. Отдельного внимания заслуживает развитие гидроэлектростанций.





Энерго-, тепло- и водоснабжение представляют собой единую технологически взаимосвязанную систему. К ней необходимо подходить как к отдельной важной отрасли экономики. Действующий подход во многом себя исчерпал. Сегодня требуются новые решения", - отметил Токаев.





По его словам, предстоит перезагрузить тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на 5-7 лет. Гарантированный долгосрочный тариф позволит планировать инвестиции, выступит "твердым" залогом при привлечении кредитных средств.





При этом должна быть значительно повышена ответственность монополистов. Будут внедрены цифровые инструменты контроля, расширен доступ граждан к информации по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ", - подчеркнул президент.





Он также призвал ответственно и рачительно подходить к использованию электричества, тепла и воды - базовых благ, необходимых для комфортной жизни.





Такой подход должен лежать в основе новой бытовой культуры в нашей стране. Это касается не только домохозяйств, но и всех участников экономических отношений. Расточительное потребление - это уже непозволительная роскошь. Правительству необходимо кардинально пересмотреть действующую политику энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР", - заявил Токаев.





Он также поручил ускорить дальнейшую газификацию страны, а именно: строить новые газоперерабатывающие заводы и полностью вовлечь в оборот имеющиеся перерабатывающие мощности.





Наши нефтегазовые гиганты - Тенгиз, Кашаган, Карачаганак - должны быть надежными поставщиками доступного газа. Важно также привлекать инвестиции в разведку и освоение новых газовых месторождений", - добавил глава государства.





Он отметил, что Казахстану предстоит поэтапно внедрить четкие нормативные требования по энергоэффективности и ресурсосбережению в целом.





Задача - к 2029 году снизить ключевые показатели энергопотребления и энергоемкости минимум на 15%. Нам следует акцентированно заниматься развитием зеленой экономики. Очевидно, что в долгосрочной перспективе глобальный переход на чистую энергетику неизбежен", - подчеркнул глава государства.





Он добавил, что, по данным международных аналитиков, около трети общемировых капитальных вложений уже приходится на проекты возобновляемой энергетики. В Казахстане тоже проделана большая работа, были приняты новый Экологический кодекс и Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Доля возобновляемой энергетики в общем объеме генерации за последние пять лет выросла почти до 5%. К 2027 году будут введены мощности еще на 1,4 гигаватта.





Структура энергетического баланса страны неизбежно изменится. Поэтому следует совершенствовать подходы по управлению всей энергетической отраслью: от генерации до сбыта. Необходимо развивать водородную генерацию. Расширение объектов генерации - основа для трансферта технологий и локализации производства в энергетическом машиностроении, создания аккумуляторной промышленности. Благо, что сырья у нас достаточно", - сообщил Токаев.





По его словам, стране требуются новые решения в области создания балансирующих мощностей, системы аккумулирования энергии. Переход к углеродной нейтральности может быть ускорен торговлей квотами на выбросы парниковых газов. Правительству и бизнесу следует заняться использованием возможностей в указанных направлениях, заявил президент.





Напомним, в Казахстане наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым. Согласно семилетнему прогнозному балансу электрической энергии и мощности Министерства энергетики РК, к 2029 году в стране ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 гигаватт.





Начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Сергей Кислицин в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявил, что АЭС спасет Казахстан от энергодефицита на долгие годы.



