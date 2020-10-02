Токаев дал поручения по упрощению регуляции ведения бизнеса и налогообложения

Акорда

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручении по упрощению регуляции ведения бизнеса и налогообложения министру национальной экономики Руслану Даленову, передает Kazakhstan Today.

Президент был проинформирован о реализации основных положений нового экономического курса Казахстана, направленного на восстановление роста экономики и повышение благосостояния граждан", - сообщает Акорда.

Токаеву были представлены меры по совершенствованию структуры управления экономикой и механизмов государственно-частного партнерства, привлечению инвестиций. Также были затронуты вопросы строительства социальных объектов и модернизации жилищно-коммунального сектора.

Глава государства уделил особое внимание перспективам развития сельских территорий, в частности, проекту "Ауыл - ел бесігі", согласно которому за 5 лет предполагается модернизировать 3500 сел.

Президент поручил довести стандарты качества инфраструктуры сельских территорий до уровня, близкого к городской среде.

В ходе встречи было отмечено, что объявленный мораторий на проверки микро- и малого бизнеса позволит избежать порядка 100 тысяч проверок в течение трех лет. Это может создать хорошие предпосылки для регулирования бизнеса с чистого листа.

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