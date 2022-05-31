Токаев дал ряд поручений председателю правления фонда "Самрук-Казына"

ПАВЛОДАР. 30 МАЯ - Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов в Павлодарской области провел ряд встреч с сельской молодежью, рабочими завода, спортсменами, представителями интеллигенции, членами АНК, председателями ППО и активом партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В селе Баянаул на встрече с молодежью Асхат Оралов отметил, что внесение поправок в Основной закон всецело отвечает запросу населения и молодежи, в частности на более демократическое, социально справедливое общество, сообщает пресс-служба партии AMANAT.

В последний раз конституционный референдум проводился в 1995 году. То есть для молодых людей, родившихся в независимом Казахстане - это первый подобный опыт. Поэтому каждый, осознавая значимость своего мнения и ответственность за будущее страны, должен проголосовать 5 июня. Именно молодежи предстоит строить "Жана Казакстан", и первый шаг на данном пути - участие в референдуме. Изменения в Конституции отразятся на жизни всех казахстанцев", - сказал Асхат Оралов.

В свою очередь молодой учитель биологии Богембай Бахитденов подчеркнул, что всецело поддерживает предложенный президентом курс реформ, призванный повысить участие граждан в общественно-политической жизни страны.

Я, безусловно, пойду на избирательный участок 5 июня, поскольку считаю, что именно мы, молодежь, должны проявить максимальную активность и исполнить свой гражданский долг", - добавил Богембай Бахитденов.

На встрече с представителями интеллигенции Баянаульского района был отмечен высокий уровень осведомленности местных жителей о сути выносимых на референдум поправок.

В городе Аксу исполнительный секретарь партии встретился с рабочими ферросплавного завода, обсудив важность предстоящих поправок. По словам заводчан, предлагаемые изменения в Конституцию отразятся на жизни всех казахстанцев, поэтому каждый должен принять участие в голосовании 5 июня.

Конституция - это главный закон страны, по которому все живут. Мы находимся на пороге знаменательной даты, и уверен, что большинство поддерживает предлагаемые президентом реформы. Тот факт, что у нас есть право самим решать такие судьбоносные вопросы, дорогого стоит", - сказал ветеран завода Николай Сухотерин.

В Павлодаре Асхат Оралов также встретился с представителями интеллигенции и аксакалами региона. Участники встречи выразили уверенность, что в день голосования жители области покажут высокую явку на избирательных участках.

На встречах с представителями этнокультурных объединений АНК, молодежью и спортсменами региона также были обсуждены аспекты конституционных изменений и их влияние на устойчивое развитие страны.

Было бы вполне правомерным, если бы все поправки прошли через парламент. Но решение провести общенациональный референдумом - это значимое событие в истории нашей страны, благодаря которому повышается правовая культура населения", - отметила председатель финно-угорского этнокультурного центра Павлодарской области Ольга Николашина.

Кроме того, состоялась встреча с председателями первичных партийных организаций и партийным активом региона. На сегодня в области насчитывается порядка 48 тысяч партийцев, объединенных 220 ППО.

В этот же день секретарь партии Эльдар Жумагазиев встретился с коллективами электролизного и нефтехимического заводов, призвав производственников принять активное участие в референдуме.