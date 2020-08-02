Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю праздника Курбан айт

Акорда

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт и пожелали братским народам Казахстана и Турции добра, счастья и благополучия, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы президенты обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в обеих странах. Касым-Жомарт Токаев, высоко оценив эффективные действия Анкары по борьбе с пандемией COVID-19, поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за оказанную турецкой стороной гуманитарную помощь. Стороны договорились продолжить координацию усилий по преодолению последствий коронавируса и посткризисному восстановлению", - рассказали в пресс-службе Акорды.

Собеседники рассмотрели состояние и перспективы развития казахско-турецких стратегических отношений. Подчеркнута важность поддержания положительной динамики двусторонней торговли и реализации совместных инвестиционных проектов, особенно в области здравоохранения, "новой экономики" и сельского хозяйства.

В завершение переговоров Касым-Жомарт Токаев подтвердил приглашение турецкому коллеге посетить Казахстан с официальным визитом.

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