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Токаев: Инициатива о переносе столицы стала верным шагом с геополитической точки зрения
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Казахстана проходит форум городов-побратимов, посвященный 25-летнему юбилею Астаны, с участием президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Акорда.
Выступая с речью, глава государства отметил, что возведение Астаны стало одним из самых значимых событий в истории независимого Казахстана.
Он напомнил, что решение о переносе столицы далось непросто, была проделана масштабная работа и это был очень сложный для страны период: спад экономики, люди не были готовы к рыночным отношениям.
В это трудное время по инициативе первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева Верховным Советом 6 июля 1994 года было принято решение о переносе столицы в город Акмолу. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года. 25 лет назад 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Летопись главного города страны самым тесным образом переплетена с историей независимого Казахстана. Несомненно, инициатива о переносе столицы стала верным шагом с геополитической точки зрения", - подчеркнул Токаев.
Президент отметил, что инициатива о переносе столицы в полной мере соответствует национальным интересам страны, поэтому необходимо достойно и справедливо оценивать вклад Нурсултана Абишевича Назарбаева в это дело.
В Справедливом Казахстане нужно уметь отличать белое от черного, понимать, где истина, а где ложь, так как это напрямую влияет на будущее нашей страны. К формированию современного облика нашей столицы приложили руку такие всемирно известные архитекторы, как Кисё Курокава, Норман Фостер, Ренато Аркетти, Манфреди Николетти. Астану украсили монумент "Байтерек", дворец Мира и Согласия, комплекс "Хан шатыр" и другие уникальные сооружения. Благодаря театрам "Астана опера" и "Астана балет" город получил мировое признание в качестве культурного центра. Молодая столица придала мощный импульс процветанию независимого Казахстана, открыла путь к обновлению и возрождению", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что в мире растет авторитет столицы Казахстана. Решением ЮНЕСКО Астана была удостоена звания "Город мира". Также на берегах Есиля прошел целый ряд крупных мероприятий, в том числе саммит ОБСЕ и международная выставка ЭКСПО.
Вместе с тем Астана служит и площадкой межрелигиозного диалога и духовной дипломатии, что подтверждают и проводимые здесь съезды лидеров мировых и традиционных религий. Столица Казахстана стала местом, объединяющим представителей различных конфессий.
Таким образом, Астана сближает религии, объединяет духовных лидеров. Помимо этого, в столице было проведено множество зрелищных мероприятий, международных состязаний. Одним словом, есть все основания называть Астану колыбелью единства и процветания. Сегодня в столице есть улицы, носящие имена Алматы, Акмешит, Орынбор, Туркестан, Сауран, Сыганак, Сарайшык. Это служит ярким воплощением связи с историей нашей государственности. Астана - сердце нашей Родины. Именно здесь принимаются самые важные решения. Уверен, так будет и впредь", - заявил глава государства.