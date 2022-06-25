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Токаев: Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером

24.06.2022, 19:47 7961
Токаев: Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина принял участие в диалоге высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+, который прошел в онлайн-формате, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
14-й саммит БРИКС на тему "Построение высококачественных партнерских отношений между странами БРИКС, создание новой эры глобального развития" проходит под председательством Китая, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Приветствуя участников встречи, глава нашего государства выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за приглашение и организацию этого важного мероприятия.
 

Казахстан рассматривает БРИКС в качестве влиятельной организации и одной из основных движущих сил роста мировой экономики. Наша страна крайне заинтересована в развитии динамичного партнерства со странами БРИКС. В прошлом году товарооборот Казахстана со странами БРИКС превысил 45 млрд долларов. При этом у нас имеются множество возможностей для расширения этого объема в обозримом будущем", - подчеркнул президент.

 
Говоря о текущем мировом развитии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентной геополитической и экономической турбулентностью. В частности, он указал на ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью.
 

За последние несколько месяцев ситуация с продовольствием в мире значительно ухудшилась. Жизни миллионов людей грозит опасность, в случае если глобальные цепочки поставок продовольствия продолжат разрушаться. Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами Организации, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового", - сказал лидер Казахстана.

 
Глава государства полагает, что эффективное преодоление продовольственного кризиса требует скоординированных международных мер реагирования, как краткосрочного, так и долгосрочного характера.
 

Мы готовы внести свой вклад в эти усилия, используя свой огромный сельскохозяйственный потенциал. Обеспечение продовольственной безопасности требует хорошо функционирующей системы торговли продовольствием и сельским хозяйством, основанной на принципах справедливости и недискриминации. В этой связи председательство нашей страны на недавно завершившейся 12-й министерской конференции ВТО придало новое политическое направление соответствующим переговорам", - сказал он.

 
Другой актуальной задачей, требующей решения, Касым-Жомарт Токаев назвал стремительный рост инфляции по всему миру. По его словам, ухудшающиеся финансовые условия оказывают серьезное давление на страны с высокой задолженностью, в том числе на бизнес и семьи, а также приводят к сбоям глобальных цепочек поставок.
 

Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером. В долгосрочной перспективе нам необходимо сохранить открытую, справедливую, взаимосвязанную и устойчивую глобальную экономику. Здесь я вижу большой потенциал БРИКС+, инициативы "Один пояс - один путь" и Большого евразийского партнерства, открывающих новую эру роста и взаимодействия", - заявил президент.

 
Наряду с этим лидер Казахстана затронул проблему изменения климата и рассказал о принятых нашей страной обязательствах по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В этом контексте он сообщил о планах по включению атомной энергетики в энергобаланс страны и заявил о приверженности тесному сотрудничеству со странами БРИКС в области технической помощи и наращивания потенциала в борьбе с изменением климата.
 
В своей речи глава государства акцентировал внимание на кризисе многосторонности и глобального управления, отметив, что международные институты остаются единственным механизмом в борьбе с мировыми угрозами. Он полагает, что новые виды глобального партнерства должны быть заменены на взаимовыгодный диалог. В частности, Касым-Жомарт Токаев приветствовал концепцию "Сообщества единой судьбы человечества" и инициатив Глобальной безопасности и Глобального развития, выдвинутых председателем Си Цзиньпином.
 
Обращаясь к участникам встречи, президент указал важность достижения целей в области устойчивого развития.
 

Приветствую энергичные усилия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по активизации усилий в реализации повестки дня ООН до 2030 года, в том числе путем созыва Саммита будущего в следующем году. Нам необходимо подтвердить обязательства и никого не оставлять без внимания, в особенности женщин, молодежь, детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Страны БРИКС+ могли бы внести свой вклад в сокращение разрыва между Севером и Югом и устранение дисбалансов в развитии", - считает глава государства.

 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности регионального сотрудничества в рамках реализации повестки дня до 2030 года.
 

Мы продолжим решительное продвижение идеи по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Нам необходимо бороться с обостряющимися региональными рисками, связанными с водной, энергетической и продовольственной безопасностью", - сказал президент.

 
Резюмируя своем выступление, лидер Казахстана подчеркнул, что в каждом кризисе есть как опасности, так и возможности.
 

В этом вопросе все наши усилия должны руководствоваться моральным императивом - интересы людей превыше всего. Я убежден, что платформа БРИКС+ внесет достойный вклад в эти усилия. Казахстан полон решимости гармонизировать свои национальные интересы с глобальными обязательствами", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

 

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В Ташкенте состоялось совещание министров энергетики государств - членов ШОС

24.06.2022, 20:19 7331
В Ташкенте состоялось совещание министров энергетики государств - членов ШОС
Фото: uzreport.news
ТАШКЕНТ. 24 ИЮНЯ - 24 июня в Ташкенте состоялось второе совещание министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Делегацию Министерства энергетики РК возглавил первый вице-министр Мурат Журебеков, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
В ходе встречи министры профильных министерств Казахстана, Индии, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы последовательного и поэтапного подхода к декарбонизации энергетического сектора стран региона. Особое внимание было уделено вопросу развития возобновляемых и альтернативных источников энергии.
 
Как отметил в своем выступлении первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков, в Казахстане с 2018 года применяется открытый механизм международных аукционных торгов. Этот механизм позволил, с одной стороны, сделать прозрачным и понятным процесс отбора проектов и инвесторов, с другой стороны - сделать ставку на более эффективные технологии и проекты, позволяющие минимизировать влияние на тарифы у конечных потребителей от ввода мощностей ВИЭ.
 
В рамках заседания были приняты документы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики государств - членов ШОС. Принятая программа сотрудничества государств - членов ШОС по возобновляемой энергетике формирует общие подходы дальнейшего сотрудничества в области ВИЭ и развития инновационных технологий. Также был утвержден план мероприятий по практической реализации концепции сотрудничества государств - членов ШОС в сфере энергетики. 
 
Очередное заседание министров энергетики государств - членов ШОС запланировано к проведению в 2023 году в Индии.
 

В акимате Алматы переименовали управления

24.06.2022, 17:40 10081
В акимате Алматы переименовали управления
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - В структуре акимата Алматы произошли изменения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На основании решения маслихата акимата Алматы об утверждении схемы управления городом постановлением акимата о реорганизации и переименовании структурных подразделений акимата города внесены изменения в структуру акимата Алматы:
 
  • управление социального благосостояния реорганизовано путем выделения из него управления инспекции труда;
  • управление стратегии и бюджета реорганизовано путем разделения на управление финансов и управление экономики;
  • управление креативных индустрий преобразовано в управление молодежной политики с расширением функции по работе с молодежью;
  • управление энергоэффективности и инфраструктурного развития переименовано в управление энергетики и водоснабжения;
  • управление жилищной политики переименовано в управление развития коммунальной инфраструктуры;
  • управление зеленой экономики переименовано в управление экологии и окружающей среды;
  • управление комфортной городской среды - в управление строительства;
  • управление общественного здоровья - в управление общественного здравоохранения.
 

Совет министров обороны СНГ утвердил совместные мероприятия на будущий год

24.06.2022, 17:07 10646
Совет министров обороны СНГ утвердил совместные мероприятия на будущий год
Фото: Минобороны РК
МОСКВА. 24 ИЮНЯ - Руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи заслушана информация о военно-политической обстановке в мире, возрастании вызовов и угроз безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны
 

Приняты к сведению данные о состоянии безопасности полетов авиации в вооруженных силах государств Содружества за 2021 год. Рассмотрены вопросы деятельности базовой организации государств - участников СНГ по подготовке военных кадров для инженерных войск. Одобрена программа совместных работ по совершенствованию метрологического обеспечения вооруженных сил государств - участников СНГ на период до 2025 года", - сообщили в оборонном ведомстве.

 
Также утверждены совместные мероприятия вооруженных сил государств - участников СНГ на будущий год. 
 
Перед встречей также состоялось отдельное заседание стран Центральной Азии и России, где была обсуждена ситуация в Афганистане.
 

Коммуникации подведут к 50 тысячам выделенных под ИЖС участков

24.06.2022, 15:47 12256
Коммуникации подведут к 50 тысячам выделенных под ИЖС участков
Фото: drogichin.by
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - На подведение коммуникаций к участкам под индивидуальное жилищное строительство выделено 54 млрд тенге, сообщил в ходе рабочей поездки в Костанайскую область вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках программы "Нурлы жер" в текущем году планируется реализация 375 проектов по строительству инженерно-коммунальной инфраструктуры для будущего жилья на 119 млрд тенге. Из них 180 проектов на 54 млрд тенге - проекты по подведению коммуникаций к 50 257 земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство", - сообщил вице-министр. 

 
Он добавил, что в Костанайской области уже реализуются 12 проектов, в том числе для обеспечения коммуникациями 1252 земельных участков под ИЖС в городах", - рассказал Дауылбаев на совещании с акимами городов и районов Костанайской области.
 
Вице-министр подчеркнул, что обустройство стройплощадок под ИЖС планируется в городах. Подведение коммуникаций к участкам в сельской местности в данный момент не предусмотрено.
 
Дауылбаев также рассказал, как реализуется программа субсидирования арендного жилья, разработанная по поручению главы государства.
 

Для очередников, имеющих доход ниже одного прожиточного минимума на члена семьи, внедрен механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде. 18 апреля произведен запуск цифровой платформы и прием заявок на субсидирование платежей. На сегодняшний день поступило около 23 тысяч заявлений, из них одобрено 5768", - проинформировал представитель МИИР РК.

 
Он добавил, что претендовать на поддержку государства могут казахстанцы, которые стоят в очереди на жилье по четырем категориям: инвалиды I и II групп; семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями; дети-сироты и многодетные семьи.
 

Президент РК принял директора БДИПЧ ОБСЕ

24.06.2022, 12:52 14846
Президент РК принял директора БДИПЧ ОБСЕ
Фото: telegram/Борт№1
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Матео Мекаччи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Собеседники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и БДИПЧ ОБСЕ в области развития демократии, обеспечения прав человека и верховенства закона", - информирует Telegram-канал "БОРТ №1". 

 
Президент приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании между уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан и БДИПЧ ОБСЕ. 
 
По его словам, это наглядно свидетельствует о готовности нашей страны к развитию тесного партнерства с БДИПЧ и приверженности ценностям ОБСЕ. Касым-Жомарт Токаев рассказал директору БДИПЧ об основных целях и задачах проводимых масштабных реформ, направленных на построение Нового Казахстана. 
 
Директор БДИПЧ, подчеркнув готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном, выразил удовлетворенность активным развитием взаимодействия с нашей страной. 
 
Он также заявил о поддержке осуществляемых под руководством президента Касым-Жомарта Токаева масштабных реформ и подчеркнул, что Казахстан является важным партнером ОБСЕ.

 

Министры обороны РК и РФ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

23.06.2022, 21:27 26711
Фото: МО РК
МОСКВА. 23 ИЮНЯ - В рамках заседания совета министров обороны государств - участников СНГ глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи были обсуждены аспекты текущего состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и России в военной области, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Состоялся обстоятельный диалог по вопросам подготовки кадров, проведению совместных мероприятий боевой подготовки, военно-технического сотрудничества. Стороны обменялись мнением в отношении вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе.
 

Токаев: профессиональных провокаторов нужно выводить на чистую воду

23.06.2022, 20:51 27316
Токаев: профессиональных провокаторов нужно выводить на чистую воду
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественного собрания, посвященного 30-летию образования казахстанской полиции, высказался о попытках дестабилизировать обстановку в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы государства, сейчас активисты заявляют о желании создавать политические партии и движения, высказывают различные мнения и точки зрения по актуальным вопросам внутренней и внешней политики, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Это в значительной мере закономерный процесс, отражающий зрелость гражданского общества. Тем не менее крайне важно, чтобы все действия гражданских активистов, в том числе протестные акции, строго соотносились с действующим законодательством и здравым смыслом", - подчеркнул глава государства. 

 
Президент подчеркнул, что те, кто считают, что вправе нарушать закон, совершать противоправные действия, в том числе направленные против человеческого достоинства полицейских, их профессиональной чести, будут привлекаться к ответственности согласно законодательству. 
 

Профессиональных провокаторов, действующих против национальных интересов Казахстана, в интересах противников нашего государства, нужно выводить на чистую воду", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Он напомнил, что чуждые Казахстану идеологии вызывают опасность в обществе. 
 

В социальных сетях появилось много разных групп, призывающих к попиранию норм и устоев закона. Для пресечения их деятельности необходимо проведение совместных мер с компетентными органами, а также тесное взаимодействие с неправительственными организациями", - отметил глава государства.

 

Партия AMANAT проконтролирует выплату отпускных учителям школ

23.06.2022, 20:45 24981
Партия AMANAT проконтролирует выплату отпускных учителям школ
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Вопрос задолженности перед учителями школ по отпускным и пособиям был рассмотрен сегодня на внеочередном заседании Республиканского общественного совета по вопросам образования и здравоохранения при партии AMANAT, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отметил секретарь партии Жигер Калиев, данная ситуация нивелирует все усилия государства, направленные на поддержку педагогов, сообщает пресс-служба партии.
 

В адрес депутатов фракции AMANAT в мажилисе и в общественные приемные партии в регионах поступали многочисленные обращения от школьных учителей по фактам неполных и несвоевременных выплат отпускных и пособий. Более 30% членов партии - представители сферы образования. Поэтому сегодня мы пригласили на партийную площадку представителей заинтересованных министерств и по видео-конференц-связи подключили все регионы", - отметил Жигер Калиев. 

 
В свою очередь заместитель председатель совета, депутат мажилиса от партии AMANAT Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что развитие сферы образования является одним из основных приоритетов партии.
 

Нынешний, постпандемийный учебный год был очень сложным, и подобное отношение к учителям неприемлемо. В Совет должна быть предоставлена информация о том, в каких конкретно школах какие педагоги не получили выплаты, а до 30 июня текущего года все задолженности должны быть погашены", - сказала Жулдыз Сулейменова.

 
По словам вице-министра просвещения РК Гани Бейсембаева, проблема возникала из-за неправильного планирования бюджета местными исполнительными органами. 
 

На сегодняшний день регионы проинформировали, что выплата осуществлена уже на 92,5%. В ближайшее время все учителя получат положенные средства", - заверил вице-министр.

 
Однако представители местных исполнительных органов подчеркнули, что выплаты производятся за счет внутренних перераспределений средств и в конце года большинство столкнется с дефицитом бюджета. 
 
Депутат мажилиса, член фракции AMANAT Юлия Кучинская считает, что необходимо смотреть в корень проблемы и решать ее системно.
 

Сегодня регионы в очередной раз заставили найти эти деньги, чтобы оперативно эту дыру залатать. Но давайте спрашивать у регионов, откуда они эти деньги взяли, будет какая-то экономия местного бюджета? Завтра опять у нас местные исполнительные органы будут виноваты, и все эти механизмы приведут просто клубочком от одной проблемы к другой. Я понимаю, что в этой ситуации Министерство просвещения хочет быть хорошим, но говорить о том, что это недоработали местные исполнительные органы, по крайней мере некорректно. Допущенные просчеты и нежелание признать проблему министерством привели к хроническому дефициту бюджетных средств", - добавила народный избранник.

 
Ранее депутат мажилиса в ходе заседания палаты сообщила, что долги государства по отпускным и выплатам на оздоровление для казахстанских учителей составили около 30 млрд тенге. 
 

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