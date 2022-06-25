Токаев: Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина принял участие в диалоге высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+, который прошел в онлайн-формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

14-й саммит БРИКС на тему "Построение высококачественных партнерских отношений между странами БРИКС, создание новой эры глобального развития" проходит под председательством Китая, сообщает пресс-служба Акорды

Приветствуя участников встречи, глава нашего государства выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за приглашение и организацию этого важного мероприятия.

Казахстан рассматривает БРИКС в качестве влиятельной организации и одной из основных движущих сил роста мировой экономики. Наша страна крайне заинтересована в развитии динамичного партнерства со странами БРИКС. В прошлом году товарооборот Казахстана со странами БРИКС превысил 45 млрд долларов. При этом у нас имеются множество возможностей для расширения этого объема в обозримом будущем", - подчеркнул президент.

Говоря о текущем мировом развитии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентной геополитической и экономической турбулентностью. В частности, он указал на ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью.

За последние несколько месяцев ситуация с продовольствием в мире значительно ухудшилась. Жизни миллионов людей грозит опасность, в случае если глобальные цепочки поставок продовольствия продолжат разрушаться. Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами Организации, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового", - сказал лидер Казахстана.

Глава государства полагает, что эффективное преодоление продовольственного кризиса требует скоординированных международных мер реагирования, как краткосрочного, так и долгосрочного характера.

Мы готовы внести свой вклад в эти усилия, используя свой огромный сельскохозяйственный потенциал. Обеспечение продовольственной безопасности требует хорошо функционирующей системы торговли продовольствием и сельским хозяйством, основанной на принципах справедливости и недискриминации. В этой связи председательство нашей страны на недавно завершившейся 12-й министерской конференции ВТО придало новое политическое направление соответствующим переговорам", - сказал он.

Другой актуальной задачей, требующей решения, Касым-Жомарт Токаев назвал стремительный рост инфляции по всему миру. По его словам, ухудшающиеся финансовые условия оказывают серьезное давление на страны с высокой задолженностью, в том числе на бизнес и семьи, а также приводят к сбоям глобальных цепочек поставок.

Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером. В долгосрочной перспективе нам необходимо сохранить открытую, справедливую, взаимосвязанную и устойчивую глобальную экономику. Здесь я вижу большой потенциал БРИКС+, инициативы "Один пояс - один путь" и Большого евразийского партнерства, открывающих новую эру роста и взаимодействия", - заявил президент.

Наряду с этим лидер Казахстана затронул проблему изменения климата и рассказал о принятых нашей страной обязательствах по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В этом контексте он сообщил о планах по включению атомной энергетики в энергобаланс страны и заявил о приверженности тесному сотрудничеству со странами БРИКС в области технической помощи и наращивания потенциала в борьбе с изменением климата.

В своей речи глава государства акцентировал внимание на кризисе многосторонности и глобального управления, отметив, что международные институты остаются единственным механизмом в борьбе с мировыми угрозами. Он полагает, что новые виды глобального партнерства должны быть заменены на взаимовыгодный диалог. В частности, Касым-Жомарт Токаев приветствовал концепцию "Сообщества единой судьбы человечества" и инициатив Глобальной безопасности и Глобального развития, выдвинутых председателем Си Цзиньпином.

Обращаясь к участникам встречи, президент указал важность достижения целей в области устойчивого развития.

Приветствую энергичные усилия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по активизации усилий в реализации повестки дня ООН до 2030 года, в том числе путем созыва Саммита будущего в следующем году. Нам необходимо подтвердить обязательства и никого не оставлять без внимания, в особенности женщин, молодежь, детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Страны БРИКС+ могли бы внести свой вклад в сокращение разрыва между Севером и Югом и устранение дисбалансов в развитии", - считает глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности регионального сотрудничества в рамках реализации повестки дня до 2030 года.

Мы продолжим решительное продвижение идеи по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Нам необходимо бороться с обостряющимися региональными рисками, связанными с водной, энергетической и продовольственной безопасностью", - сказал президент.

Резюмируя своем выступление, лидер Казахстана подчеркнул, что в каждом кризисе есть как опасности, так и возможности.

В этом вопросе все наши усилия должны руководствоваться моральным императивом - интересы людей превыше всего. Я убежден, что платформа БРИКС+ внесет достойный вклад в эти усилия. Казахстан полон решимости гармонизировать свои национальные интересы с глобальными обязательствами", - заключил Касым-Жомарт Токаев.