Токаев наградил работников культуры и искусства

Также премьер поручил обеспечить детям во время каникул бесплатное посещение музеев, театров, заповедников и национальных парков

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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Решить до 1 июня все организационные вопросы по обеспечению мер безопасности детей в летний период - Решить до 1 июня все организационные вопросы по обеспечению мер безопасности детей в летний период поручил правительству премьер-министр Олжас Бектенов.





Он дал конкретные поручения государственным органам по ключевым направлениям детского отдыха в летний период.





МЧС и акиматам поручено проверить наличие спасательного оборудования на водоемах и в бассейнах, а также организовать обучение персонала навыкам спасения детей на воде и при пожарах.





Министерству внутренних дел для обеспечения охраны общественного порядка дано задание закрепить участковых инспекторов полиции за каждым детским центром и лагерем, за местами массовых мероприятий.





Особое внимание уделено профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.





Всем известны примеры, когда неорганизованный выезд детей-спортсменов имел трагические последствия. Поэтому поручаю не допускать выезда детей-спортсменов за пределы своих населенных пунктов без соответствующих согласований, разрешений и без сопровождения патрульной полиции", - распорядился премьер.





Он поручил министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения и акиматам регионов обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб в каникулярный период. Все организационные вопросы должны быть решены до 1 июня.





Также Бектенов поставил задачу перед летним сезоном провести широкомасштабную разъяснительную работу среди населения по вопросам безопасности и правилам поведения на водоемах, в лесах и на дорогах.





Министерству туризма и спорта дано задание скоординировать межрегиональное взаимодействие акиматов, чтобы во время каникул дети могли посещать объекты историко-культурного наследия, известные туристические зоны.





Детям из Западного региона интересно будет увидеть Восток нашей страны. Школьникам из южных областей показать северные регионы, и наоборот. Дети должны увидеть все природное и культурное многообразие родного Казахстана", - отметил Олжас Бектенов.





Он поручил Министерству культуры обеспечить детям в период каникул бесплатное посещение музеев, театров, заповедников и национальных парков.



