Токаев наградил работников нефтегазовой отрасли
В своем выступлении президент призвал расширять возможности по производству продукции высокого передела
Фото: Акорда
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном собрании, посвященном 125-летию нефтегазовой отрасли Казахстана, и поздравил работников отрасли со знаменательной датой, сообщает Акорда.
Как известно, первая казахская нефть была добыта в Атырауской области на стыке веков. Начиная с того времени и по сегодняшний день углеводороды играют огромную роль в экономике страны. Не зря нефть называют черным золотом. Развитие цивилизации и ее технические достижения неразрывно связаны с освоением энергетических ресурсов. Именно они служат движущей силой научно-технического прогресса. Несомненно, нефтедобыча в нашей стране также внесла свою лепту в этот важный процесс", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что нефтяная промышленность Казахстана имеет свою богатую историю и традиции. В ее становление и развитие огромный вклад внесли известные отечественные ученые и нефтяники.
Благодаря труду таких выдающихся специалистов, как Сафи Утебаев, Жолдаскали Досмухамбетов, Булекбай Сагингалиев, были разведаны и открыты месторождения, которые обеспечивают благополучие нашей страны. Безусловно, их вклад в развитие отечественной нефтегазовой сферы всегда будет служить примером для молодежи. Отрадно, что почетное дело ветеранов достойно продолжает и подрастающее поколение. Сложились уже целые трудовые династии, а добыча черного золота стала приоритетной отраслью в нескольких регионах нашей страны", - сказал Токаев.
По словам главы государства, нефть и газ являются стратегическими ресурсами, основой национальной экономики.
Сегодня в этой сфере работают около 250 тысяч человек. Сама отрасль идет в ногу со временем. В производство внедряются инновационные технологии, утверждены новые стандарты экологической безопасности. Помимо добычи сырья в Казахстане налажена и его переработка. У нас производится большая часть видов топлива и нефтепродуктов", - заявил глава государства.
Он отметил, что Казахстан вошел в число стран, играющих ключевую роль на мировом нефтяном рынке, и подчеркнул вклад в развитие отрасли ведущих мировых нефтегазовых корпораций.
Разработка Тенгиза, Кашагана, Карачаганака, реализация проекта КТК - яркие примеры взаимовыгодного сотрудничества государства и инвесторов. Благодаря открытой и выверенной политике в этой сфере Казахстан плотно интегрирован в глобальную экономику, привлекает большой объем инвестиций", - сказал Токаев.
Он обозначил задачи, которые предстоит решить в этом секторе в будущем.
Чтобы обеспечить устойчивый рост объемов добычи, надо активно внедрять передовые технологии в геологоразведку и освоение месторождений. В условиях беспрецедентной международной турбулентности приоритетная задача - дальнейшая диверсификация экспортных маршрутов. Огромное значение имеет развитие нефтеперерабатывающего сектора. Нужно обеспечить стабильное производство нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам. Весьма перспективная отрасль - нефтегазохимия", - отметил президент.
Он напомнил о недавнем запуске полипропиленового завода в Атырау и подчеркнул важность своевременной реализации других намеченных проектов в этой сфере.
Мы должны расширять свои возможности по производству продукции высокого передела. Нефтегаз - огромная отрасль, которая должна выступать одним из двигателей развития среднего бизнеса в стране. Государство предпринимает комплексные шаги для достижения этой цели. Необходимо, чтобы крупные предприятия сектора последовательно повышали уровень локализации, в приоритетном порядке использовали для своих нужд продукцию казахстанских предпринимателей. Особое внимание следует уделить подготовке квалифицированных кадров", - подытожил глава государства.
В завершение торжественного собрания он вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли.