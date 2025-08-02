Токаев поздравил работников транспортной отрасли

По его словам, транспортная отрасль имеет стратегическое значение для Казахстана

Фото: Акорда

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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, сообщает Акорда





По словам главы государства, транспортная отрасль имеет стратегическое значение для Казахстана.





Наша страна обладает огромным, можно сказать, уникальным потенциалом в этой сфере. Казахстан выступает одним из ключевых транзитных узлов Евразии. В настоящее время большая работа ведется по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, обеспечивающего доставку грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой. В прошлом году в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь" совместно с Китаем был открыт транспортно-логистический центр в городе Сиане. Несомненно, этот шаг способствует увеличению объема международных грузоперевозок", - напомнил Токаев.





Акорда





Он добавил, что в стране идет последовательная модернизация инфраструктуры транспортных коридоров.





Открываются логистические центры и склады, активизировалось строительство железнодорожных магистралей. Уверен, подобные масштабные меры позволят не только нарастить объемы внешней торговли, но и будут способствовать экономическому росту страны", - заявил президент.





По его словам, транспортная отрасль должна быть передовой, современной и конкурентоспособной.





Еще одним ключевым направлением, требующим особого внимания, по мнению Токаева, является машиностроительный сектор.





Необходимо сконцентрироваться на развитии местного производства с привлечением передовых мировых компаний. В настоящее время в Казахстане работают ведущие зарубежные корпорации. В начале года я посетил предприятие по производству электровозов в Астане, на котором выпускаются грузовые и пассажирские электровозы, а также запчасти к ним. Особо хотел бы отметить, что на заводе трудятся отечественные специалисты. Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку таким важным проектам", - добавил президент.





Акорда





Еще одной задачей отечественной транспортной политики является дальнейшее развитие авиасообщения.





Мы предпринимаем системные усилия, чтобы постоянно расширять географию полетов. В настоящее время Казахстан имеет прямое авиасообщение c более 30 странами. Но этого, с учетом потенциала нашего государства, недостаточно, работа в данном направлении будет продолжена", - сообщил глава государства.





Он поблагодарил всех работников транспортной отрасли.





Безупречно исполняя свои обязанности, работники транспортной отрасли принимают активное участие в деле государственной важности. Убежден, что вы и впредь будете служить на благо Родины", - заявил президент.





На торжественной церемонии президент присвоил звание "Қазақстанның Еңбек Ері" ветерану национальной компании "Қазақстан темір жолы" Калтаю Самбетову, чей непрерывный трудовой стаж в отрасли составил 66 лет. Ветерану вручили знак особого отличия - Золотую звезду и орден "Отан".





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Также глава государства торжественно вручил группе граждан государственные награды за большой вклад в развитие транспортной отрасли, становление и модернизацию инфраструктуры путей сообщения страны





Почетное звание "Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері" было присвоено ветеранам труда Борису Исинаманову, Владимиру Аверкину, Канату Шаймину и Андрею Горвату.





Дополнено 01.08.2025, 14.54





В преддверии Дня работников транспорта премьер-министр Олжас Бектенов от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поздравил специалистов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды, сообщает пресс-служба главы правительства.





Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед нами задачу - увеличить потенциал транспортного сектора и развивать Казахстан как надежный транзитный хаб. В этом контексте важен упорный труд специалистов отрасли, которые обеспечивают безопасную и бесперебойную перевозку пассажиров и грузов. Отечественная транспортная отрасль по итогам первых 6 месяцев текущего года показала динамичный рост - на 22,7%. Это результат самоотверженного труда и добросовестной работы таких специалистов и ветеранов отрасли, как вы", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Отмечены масштабные меры по модернизации инфраструктуры, цифровизации и повышению транзитного потенциала Казахстана. В настоящее время ведется ремонт 13 тысяч километров автодорог, строится более 1,3 тысячи километров новых железнодорожных линий, современные логистические хабы и аэропорты. К 2029 году планируется увеличить объем транзитных грузов, проходящих по территории страны, до 100 млн тонн. Особое внимание уделено развитию мультимодальных маршрутов, включая Транскаспийский транспортный коридор - для реализации данного проекта модернизируются порты Актау и Курык.





Премьер-министр подчеркнул, что в целом казахстанская транспортная отрасль становится все более технологичной и клиентоориентированной за счет внедрения новых цифровых решений, в том числе автоматизированных систем управления, цифровой диспетчеризации.