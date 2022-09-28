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Казахстан будет прилагать усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, Китаем, странами ЦА, Турцией - Токаев

27.09.2022, 16:26 20641
Казахстан будет прилагать усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, Китаем, странами ЦА, Турцией - Токаев
Фото: Telegram/БОРТ №1
ШЫМКЕНТ. 27 СЕНТЯБРЯ - Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и, конечно же, с Турцией, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В центре наших усилий на международной арене - интересы Казахстана и нашего народа. Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства", - подчеркнул Токаев. 

 
По его словам, внешняя политика страны по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной. 
 

Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центрально-азиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и, конечно же, с Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа", - отметил глава государства.

 
Во время визита глава государства также наградил ряд деятелей Шымкента за выдающиеся достижения и особые заслуги:
 
  • орденом "Парасат" - главный редактор газеты "Шымкент келбеті" - "Панорама Шымкента" Бактияр Байдуллаевич Тайжанов;
  • орденом "Курмет" - генеральный директор РГП "Институт археологии имени А. Маргулана" Министерства науки и высшего образования Бауыржан Абишевич Байтанаев
  • орденом "Курмет" - врач ГКП "Городская больница № 2" Шымкента Есенгильды Ибрагимович Бегешев;
  • медалью "Ерен енбегі їшін" - спортсмен КГУ "Шымкентская городская комплексная школа высшего спортивного мастерства" Ксения Александровна Хан;
  • медалью "Шапагат" - воспитатель КГУ "IT школа-лицей № 89" Шымкента Асема Мухтаровна Усенова.
 
Ранее сообщалось, что глава государства прибыл с рабочей поездкой в Шымкент. 
 

новости по теме

Акан Сатаев покинул пост президента АО "Казахфильм"

27.09.2022, 19:12 15251
Акан Сатаев покинул пост президента АО "Казахфильм"
Фото: Facebook Даурена Абаева
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Сегодня Акан Сатаев по собственному желанию сложил с себя полномочия руководителя легендарной киностудии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дорогие друзья, этим постом хочу выразить большую благодарность талантливому и успешному режиссеру Акану Сатаеву за годы усердной, кропотливой, а главное плодотворной работы президентом АО "Казахфильм". Уверен, его дальнейший творческий путь будет также увенчан прорывными проектами, вносящим лепту в развитие нашего кинематографа", - написал в Facebook министр культуры и спорта Даурен Абаев.

 

Смаилов: Казахстан интересует перевод угольных станций на газ

27.09.2022, 18:45 15696
Смаилов: Казахстан интересует перевод угольных станций на газ
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Вопросы укрепления сотрудничества Казахстана с глобальным энергетическим сообществом обсудил премьер-министр РК Алихан Смаилов с президентом Всемирного нефтяного совета Педро Мирасом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Алихан Смаилов отметил, что правительство принимает все необходимые меры для укрепления позиции Казахстана в качестве надежного и ответственного участника мирового отраслевого сообщества, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Республика ратифицировала Парижское соглашение по изменению климата и приняла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году, а также в настоящее время разрабатывает стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года.
 

Казахстан интересует сотрудничество по переводу угольных станций на газ, развитию нефтегазохимии и водородной энергетики. В этой связи мы всегда готовы рассматривать экспертные оценки Всемирного нефтяного совета", - сказал премьер-министр.

 
Он также отметил важность проведения с 29 сентября по 2 октября 2022 года в Алматы VII Молодежного форума ВНС, на котором будут рассмотрены вопросы глобального энергетического перехода, декарбонизации и низкоуглеродного развития. Свое участие в нем уже подтвердили более 700 делегатов из 29 стран мира.
 
Со своей стороны Педро Мирас поблагодарил правительство Казахстана за поддержку в проведении данного мероприятия и работы организации в регионе в целом.
 

У нас реализуется множество интересных проектов. В частности, мы работаем с университетами, чтобы помочь молодым специалистам налаживать отраслевые контакты с будущими коллегами по всему миру", - сказал Педро Мирас.

 

Президент поручил акимату Шымкента построить в городе еще один Дворец школьников и новое здание Театра оперы и балета

27.09.2022, 17:59 17731
Президент поручил акимату Шымкента построить в городе еще один Дворец школьников и новое здание Театра оперы и балета
Фото: Telegram/БОРТ №1
ШЫМКЕНТ. 27 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Шымкент поручил руководству города построить еще один Дворец школьников и новое здание Театра оперы и балета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Этот год объявлен мною Годом детей. В стране был проведен ряд масштабных мероприятий. В Шымкенте строятся Дворец школьников и Детский творческий центр. Но этого недостаточно. Учитывая демографический рост, поручаю акимату к 2025 году построить еще один Дворец школьников", - заявил президент. 

 
Он также отметил, что в настоящее время в городе ощущается нехватка культурных центров для проведения масштабных мероприятий. 
 

По моему поручению начато строительство конгресс-холла на 2000 мест, он будет сдан в следующем году. В городе есть Театр оперы и балета, однако он располагается в помещении, не отвечающем необходимым требованиям. Поэтому поручаю правительству построить в Шымкенте новое здание Театра оперы и балета", - добавил Токаев. 

 
Он также отметил, что благодаря удобному расположению Шымкент можно использовать как крупный хаб в Южном регионе. Шымкент расположен на пересечении важных дорог, расположенных вдоль Великого шелкового пути. Именно поэтому в городе никогда не прекращалась бурная жизнь.
 

В городе имеются большие возможности для развития машиностроения, фармацевтики, металлургии, мебельной промышленности и строительной отрасли. Важной задачей является расширение специальной экономической зоны "Онтустік" и транспортно-логистической зоны. В настоящее время в городе имеется 6 складов общей площадью 90 тысяч квадратных метров. Если использовать их эффективно, город можно превратить в крупный хаб в Южном регионе. Поручаю администрации совместно с правительством проработать этот вопрос", - заявил глава государства. 

 

В Казахстане началось учение «Ашык аспан - 2022»

27.09.2022, 17:20 19211
В Казахстане началось учение «Ашык аспан - 2022»
Фото: Минобороны РК
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Более 40 единиц фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации, беспилотные летательные аппараты, а также силы и средства войск противовоздушной обороны задействованы в начавшемся сегодня оперативно-тактическом командно-штабном учении «Ашык аспан - 2022», проводимом в рамках оперативно-стратегического учения «Айбалта-2022», передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учение «Ашыќ аспан - 2022» проводится под руководством главнокомандующего силами воздушной обороны генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова. Оно проходит во всех регионах Казахстана и нацелено на обучение личного состава практическим действиям при применении условным противником средств воздушного нападения", - сообщает Минобороны РК.


В настоящее время соединения и части, органы управления Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны проводят организационные мероприятия по приведению в боевую готовность и ведению учебно-боевых действий.

На следующих этапах будет организована подготовка соединений и частей к выполнению боевых задач с практическими полетами авиации. Также с использованием автоматизированной системы управления Сил воздушной обороны будет осуществлен перехват и уничтожение условных воздушных целей. Кроме того, экипажи фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации будут задействованы в предстоящих учениях коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Поиск-2022», «Эшелон-2022» и «Взаимодействие-2022», - говорится в информации ведомства. 


Учение продлится до 7 октября текущего года.


 

В каких случаях россиян будут экстрадировать в Россию, рассказали в МВД

27.09.2022, 17:10 19776
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК назвал условия экстрадиции прибывших россиян обратно на родину, отвечая на вопрос журналистов о том, как Казахстан будет взаимодействовать с Россией по вопросам выдачи уклонистов от мобилизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

То, о чем вы говорите, - это дезертирство. Это те, кто уже призван на воинскую службу, но ее покинул. Это и у нас уголовно наказуемое деяние", - подчеркнул министр. 

 
По его словам, в таких случаях нужно исходить из ратифицированного договора об оказании правовой помощи между Казахстаном и РФ. 
 

У нас есть правовая помощь по уголовным делам, в том числе экстрадиция преступников, которые находятся в международном розыске. Главное, чтобы и у нас, и у них эти деяния считались уголовно наказуемыми. В таких случаях по международному праву мы должны выдать", - подчеркнул министр. 

 
Он добавил, что если в отношении уклонистов возбуждено уголовное дело, они объявлены в международный розыск и это деяние в Казахстане тоже является престулением, то их выдадут России. 
 
В то же время если уклонистов будут искать военкоматы, то это не является правовым основанием для выдачи уехавших россиян, пояснил глава ведомства. 

Напомним, Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации в РФ.  
 

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Шымкент

27.09.2022, 16:03 21281
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Шымкент
Фото: Telegram/БОРТ №1
ШЫМКЕНТ. 27 СЕНТЯБРЯ - После визита в Туркестанскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Самолет главы государства приземлился в аэропорту города, сообщает "БОРТ№1"

 
Напомним, в Туркестанской области президент провел встречу с общественностью, где заявил, что в Казахстане для реализации бизнес-инициатив молодежи будут предоставлять мини-кредиты под 2,5%. 
 
Глава государства также принял участие в акции экоактивистов Туркестанской области. 
 

Токаев принял участие в акции экоактивистов Туркестанской области

27.09.2022, 14:20 24136
Фото: telegram/БОРТ №1
ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Вместе с молодыми экоактивистами Туркестанской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в посадке деревьев в ботаническом саду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В беседе с участниками мероприятия глава государства подчеркнул, что патриотизм начинается с честного труда, информирует телеграм-канал "Борт№1"
 

Любовь к Родине берет начало с честного и полезного труда. Каждый гражданин нашей страны должен быть трудолюбивым. Я поддерживаю всех вас и горжусь вами. Подрастающее поколение - наша надежда, будущее страны. Мы не будем вечно находиться у власти. Моя самая большая цель - открыть дорогу молодежи", - сказал президент. 

 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана провел встречу с общественностью Туркестанской области. 
 

Президент Казахстана провел встречу с общественностью Туркестанской области

27.09.2022, 13:27 18071
Президент Казахстана провел встречу с общественностью Туркестанской области
Фото: akorda.kz
ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Акорда, в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что основной целью его рабочей поездки является ознакомление с ситуацией в регионе и обмен мнениями по актуальным вопросам с местными жителями. 
 
По его словам, Туркестан является золотым столпом нашего народа. 
 

Туркестан - наша гордость, колыбель тюркского мира, сакральное место, известное всему миру. Этот священный город занимает особое место в нашей истории. Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане - незыблемая опора нашей духовности. Поэтому мы должны уделять особое внимание Туркестану и этому региону в целом. Это, прежде всего, важная задача нашего правительства", - отметил президент. 

 
Глава государства напомнил, что в Туркестане похоронены многие выдающиеся личности, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись казахского народа. А в прошлом году городу было присвоено звание духовной столицы тюркского мира. По мнению президента, это означает, что Туркестан высоко ценится всеми тюркскими народами. 
 

Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому думаю, что правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану. С древних времен этот город является колыбелью нации, шаныраком казахского народа. Эту благородную миссию Туркестан с честью выполняет и сейчас. Поэтому, придерживаясь заветов наших предков, я предложил провести следующее заседание Национального курултая в Туркестане. Здесь мы обсудим актуальные вопросы, касающиеся будущего страны", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства указал на позитивные изменения, произошедшие в последние годы. По данным, которые были приведены в выступлении, объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в 8 раз. В новостройках получили квартиры 77 тысяч жителей. Город озеленен, улучшилась экологическая обстановка. Можно сказать, что решена проблема обеспечения населения питьевой водой и природным газом. С 2019 года область посетили около 2 миллионов туристов. В последующие три года промышленность и сельское хозяйство в регионе выросли в 1,5 раза. В области создано около 64 тысяч постоянных рабочих мест. 
 
Президент сообщил, что реализуемая в стране программа "Енбек" направлена на переселение жителей с перенаселенного юга в регионы с нехваткой рабочей силой. 
 

Многие граждане переехали на север и наладили там свою жизнь. В этом году по программе "Серпін" молодежи было выделено около 3700 грантов. Более 800 из них получили туркестанцы. Вы вносите большой вклад в важное дело укрепления нашей государственности. Однако мы должны повысить трудовую мотивированность молодежи. Необходимо разъяснять подрастающему поколению, что в новом обществе, которое мы строим, на первом месте должен быть человек труда. Потому что патриотизм – это, прежде всего, предприимчивость и трудолюбие. Из пустых слов ничего не выйдет", - заявил глава государства. 

 
По его словам, граждане должны в первую очередь заботиться о своих семьях и детях. 
 

Им нужно зарабатывать на жизнь своим трудом и усердием. Я не зря акцентировал внимание на этой злободневной теме в своем Послании. Наш народ говорил "Бейнет тубі - зейнет". Великий Абай предложил казахскому обществу концепцию "совершенного человека". Совершенный человек - это человек, которого отличает содержательное бытие, глубокое мировоззрение, широкий кругозор и трудолюбие. Ведь источник всех успехов - честный труд, предприимчивость и ответственность. Если каждый станет профессионалом своего дела и будет усердно работать, не будет препятствий, которое он не сможет преодолеть. Это должен ясно понимать каждый молодой человек", - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

 
Президент Казахстана прокомментировал позицию нашей страны по международной ситуации. 
 

Для сохранения своей государственности и развития необходимо национальное единство. Это залог мира, спокойствия и стабильности. Хотелось бы вкратце остановиться на текущей международной ситуации. Как известно, ситуация в мире стала очень напряженной. В сопредельных странах происходят конфликты. Многие люди из соседней страны в поисках убежища пересекают нашу границу. В такой непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам. Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и терпение, нельзя идти на поводу у провокаторов", - сказал президент. 

 
Он подчеркнул, что сила нашего народа - в единстве, рассудительности и толерантности. 
 

Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность. Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединенных Наций я вновь заявил об этом. В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны. Если мы обеспечим неприкосновенность наших границ, избежим нападений извне, то у нас сохранится благополучие. Это очень важная задача и главная цель для нашей страны и лично для меня", - сообщил глава государства. 

 
Президент отдельно остановился на проблеме прибывающих из соседней страны. 
 

Казахская поговорка гласит "добрые отношения с соседями - залог спокойствия". Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры. В этой сложной ситуации мы должны в первую очередь проявить человечность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно делать свою работу", - заявил президент. 

 
По его словам, приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. 
 

Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы. Я специально говорю об этом на священной земле Туркестана. Ведь все призывы, которые звучали отсюда, становились достоянием всего нашего народа. Эта многовековая традиция, укоренившаяся в нашей крови, сохраняется и по сей день. У подножия Каабы в священной Мекке и сегодня в благословенном Туркестане, читая суры из Корана в память о предках, я просил у Аллаха только об одном – о благополучии страны и единстве нашего народа", - заявил глава Казахстана. 

 
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах реализации послания народу Казахстана. По словам главы государства, помимо политической модернизации, будет реализован ряд социально-экономических мер, направленных на повышение благосостояния всех граждан страны. 
 

Еще одна очень важная реформа - избрание президента на один срок. Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона. Поэтому я считаю, что эта реформа – смелый шаг к демократии. Несмотря на определенные риски, я абсолютно уверен, что это решение необходимо во имя светлого будущего нашего народа. Может возникнуть вопрос, ради чего осуществляются реформы. Дело в том, что пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не делает чести ни этой стране, ни ее руководителю. Мы должны уверенно смотреть в будущее и открыть дорогу честным и талантливым политикам", - сообщил Касым-Жомарт Токаев. 

 
В целом, отметил он, люди понимают суть плана по изменению политической системы. 
 

Для продолжения этой работы необходим мандат доверия в соответствии с обновленной Конституцией. Поэтому на 20 ноября этого года назначены внеочередные президентские выборы. Мы проведем эту кампанию в соответствии с законом, честно и прозрачно. Верю, что туркестанцы сделают свой выбор и примут активное участие в голосовании", - добавил президент. 

 
В завершение встречи президент наградил ряд ветеранов труда государственными наградами. 
 
В частности, орденом "Барыс" I степени награжден директор ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" Анарбек Орман, орденом "Барыс" III степени - ветеран труда Жарылкасын Азиретбергенулы. Орденом "Парасат" отмечены ветеран труда Койшибай Арипбай и архитектор туркестанского филиала РГП "Казреставрация" Нургали Имажанов. Медали "Шапагат" удостоен учитель средней школы Пернебай Арынов, а медали "Ерен енбегі ушін" - главный редактор областной газеты "Южный Казахстан" Марина Лимаренко. 
 

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