Токаев напомнил о введении института отставки руководителей госорганов за коррупцию подчиненных

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, сообщили в Акорде, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об основных результатах работы по противодействию коррупции за 7 месяцев 2019 года и принятых организационных мерах по формированию антикоррупционного ведомства", - говорится в сообщении.

Как стало известно, Алик Шпекбаев проинформировал президента Казахстана о создании в структуре агентства 5 новых департаментов: превенции, добропорядочности, партнерства, выявления и расследования коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе, правоохранительных и судебных органах.

В завершение встречи глава государства отметил необходимость своевременного принятия законодательных и организационных мер по реализации поручений, данных в ходе расширенного совещания по противодействию коррупции.

В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных, восстановления антикоррупционной экспертизы НПА, ответственности за незаконное обогащение и публикации госслужащими деклараций о доходах и расходах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства