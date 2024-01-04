Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии

В Астане 29-31 декабря были задержаны более 100 рейсов из-за погодных условий

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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы обеспечения доступности транспортного сообщения обсуждены на первом в новом году совещании в правительстве.





Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что с 25 декабря погодные условия ухудшились практически во всех регионах Казахстана. Почти 150 раз объявлялись штормовые предупреждения, закрывалось и ограничивалось движение на автодорогах.





В целом проводится слаженная работа центральных и местных госорганов. Вместе с тем для недопущения трагических случаев требуется усилить взаимодействие отдельных ведомств и организаций", - сказал премьер.





Глава правительства потребовал активизировать работу всех координационных штабов, обеспечить круглосуточную очистку автодорог и улиц населенных пунктов от снега, а также сформировать резервное количество транспортных средств для экстренной эвакуации пассажиров в пункты обогрева.





Министерству транспорта и компании "КазАвтоЖол" взять на особый контроль обеспечение безопасного проезда на автодорогах республиканского и международного значения. МЧС совместно с Министерством культуры и информации обеспечить заблаговременное оповещение населения о неблагоприятных погодных условиях", - отметил он.





Алихан Смаилов также поручил усилить работу по недопущению выезда транспортных средств при введении ограничений и в случае необходимости оперативно передислоцировать спецтехнику на наиболее сложные участки автодорог.





В свою очередь, министр транспорта Марат Карабаев доложил, что с 29 по 31 декабря в Астане отмечались сложные метеоусловия: сильный снегопад, метель, скорость ветра достигала 26 метров в секунду. В результате было задержано более 100 рейсов. Для принятия необходимых мер работал оперативный штаб с участием представителей аэропорта, авиакомпаний и метеослужбы.





Пассажирам было предоставлено горячее питание и медицинское обслуживание при необходимости (капельница, перевязка), некоторых из них (дети, пожилые, люди с инвалидностью) разместили в гостиницах, для детей организовано вручение новогодних подарков и сладостей с участием аниматоров. При этом авиакомпании осуществят 100% возврат стоимости билетов на задержанные и отмененные рейсы в период с 29 декабря по 2 января", - проинформировал министр.





В настоящее время, по его словам, все аэропорты работают в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.





Для снижения рисков длительных задержек рейсов в будущем будет усилена координация между авиакомпаниями и аэропортами, в частности, планируется выработать алгоритм действий для перевозки пассажиров в сложных метеоусловиях. Кроме того, будут проработаны вопросы дополнительного укомплектования аэропортов спецтехникой и оборудованием, а также усиления информированности пассажиров.





В преддверии праздничных дней ощутимая нагрузка наблюдалась и на автомобильный транспорт. С 28 декабря по 2 января на территории северо-восточной и центральной частей страны были значительные осадки в виде дождя с переходом в снег, метель с порывами ветра до 30 метров в секунду. При ограничении видимости вводилось 107 краткосрочных закрытий дорог в 13 областях.





Для круглосуточного мониторинга ситуации и принятия необходимых мер работал оперативный штаб. Дорожными службами совместно с акиматами и полицией организовано сопровождение 47 автоколонн между Астаной и Карагандой, Астаной и Кокшетау. Это позволило обеспечить проезд 42 тыс. автотранспортных средств в условиях ограниченной видимости. При этом для очистки закрытых участков дорог круглосуточно было задействовано 422 единицы дорожно-эксплуатационной техники и свыше 700 человек.





В целях стабильной перевозки пассажиров ж/д транспортом в период праздничных дней было увеличено количество предложенных мест в поездах высокого спроса. По 12 маршрутам дополнительно задействовано 296 прицепных вагонов. По направлениям Астана - Алматы - Астана и Астана - Шымкент - Астана назначены дополнительные поезда. Организовано 6 дополнительных пригородных поездов по направлениям Астана - Кокшетау, Астана - Боровое, Астана - Атбасар и Павлодар - Астана.





На сегодняшний день, по информации "КазАвтоЖол" в республике введены ограничения для движения автотранспорта на двух участках.





В Жетысуской области введено ограничение на трассе Ушарал - Достык, от станции Коктума до станции Достык – 100 км.





В Карагандинской области ограничено движение по трассе Екатеринбург – Алматы, от Пришахтинска до села Новостройка – 16 км.





Напомним, 2 января на трассе Алматы - Екатеринбург из-за нулевой видимости столкнулись сразу семь автомобилей.











