Токаев назначил заместителя министра иностранных дел

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Ермухамбет Конуспаев назначен на должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Конуспаев Ермухамбет назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Акорда.

Конуспаев Ермухамбет окончил факультет международных отношений Казахского Национального университет имени Аль-Фараби, а также магистратуру Рейнско-Вестфальского технического университета в городе Ахене по специальности "европейские исследования". Является выпускником международной образовательной стипендии президента Республики Казахстан "Болашак".

Дипломатическую карьеру начал в МИД в 2001 году с должности атташе департамента двустороннего сотрудничества. В 2002 году был направлен в посольство РК в Германии в качестве атташе. С 2003 по 2007 годы занимал должность атташе, третьего и второго секретаря в посольстве Казахстана в Австрии.

В 2008 году перешел на работу в комитет по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента РК в качестве старшего консультанта.

С 2008 по 2014 годы работал первым секретарем и советником посольства РК в Германии. В ноябре 2014 года назначен заместителем директора департамента внешнеэкономической политики МИД.

С августа 2017 года - временно исполняющий обязанности директора департамента евразийской интеграции МИД.

С октября 2017 года - директор департамента евразийской интеграции МИД.

С 2019 года занимал должность генерального консула РК в городе Франкфурт-на-Майне.