Токаев назначил замминистра внутренних дел РК

Стандарт вводится в действие с 1 января 2024 года как документ добровольного применения

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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли Казахстана от 14 ноября 2023 года утвержден национальный стандарт СТ РК "Санитарные узлы общеобразовательных школ. Общие требования и требования безопасности", сообщили в "Казстандарте".





По информации ведомства, стандарт разработан по запросу Министерства просвещения, он впервые утвержден и включает в себя передовые современные требования.





Важными элементами стандарта являются обязательные отдельные санитарные помещения для персонала, наличие туалетов для мальчиков и девочек на каждом этаже учебного заведения, а также кабины личной гигиены для девочек, что улучшит уровень безопасности обучающихся.





Дополнительно стандарт внедряет новые меры для снижения риска инфекционных заболеваний, включая бесконтактные урны для мусора с использованием ножной педали или сенсорного датчика открытия.





Это и площадь, и нормативы санитарных узлов в зависимости от количества учащихся, и требования к кабинкам, дозаторам мыла, урнам, электросушилкам, освещению, полам, стенам, дверям, водоснабжению, вентиляции, а также специальные инклюзивные требования для учащихся с особыми потребностями", - отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.





Стандарт вводится в действие с 1 января 2024 года как документ добровольного применения. Для установления обязательности планируется установление на него ссылки в нормативных правовых актах.



