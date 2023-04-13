Токаев о развитии науки в Казахстане: мы должны быть в числе ведущих стран, а не ведомых   

Фото: Акорда

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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики, заявил сегодня на первом заседании Национального совета по науке и технологиям президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.





Акорда





Сегодняшняя встреча имеет важное значение. Во все времена главным ключом к развитию считалась наука. Все успехи в истории человечества достигнуты благодаря знаниям. Тем более в нынешнюю эпоху передовых технологий никакой прогресс невозможен без науки. Поэтому я уделяю особое внимание ее развитию", - отметил глава государства.





По его словам, многие годы науке не уделялось должного внимания. В связи с этим накопилось много нерешенных вопросов.





Можно сказать, что эта сфера отстает. Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел. Поэтому моим Указом был создан Национальный совет по науке и технологиям. Ему присвоен статус совета при президенте. Это будет основная структура, призванная вырабатывать рекомендации по приоритетам государственной политики в области науки. При формировании совета особое внимание было уделено его составу. Были приглашены представители старшего поколения, внесших огромный вклад в отечественную науку, зарубежные ученые. В состав совета вошли наши молодые специалисты, работающие во всемирно известных научных центрах. Нам крайне необходимы богатый опыт предыдущего поколения, передовые знания и свежие идеи молодежи. Я верю, что их гармоничное взаимодействие принесет пользу стране", - заявил глава государства.





Акорда





По его словам, в мире существует ряд сложнейших проблем, которые можно решить только общими усилиями всего мирового сообщества.





Очень важно замедлить глобальное потепление, обеспечить продовольственную безопасность, преодолеть последствия пандемии. Одним словом, наступает новая реальность. Если мы не адаптируемся к этим изменениям, то можем остаться на обочине прогресса. Наша конечная цель - быть в числе ведущих стран, а не ведомых. Это, безусловно, очень сложная цель, и мы должны это хорошо понимать. Я об этом говорил уже не раз. То есть задача состоит в том, чтобы не идти в хвосте научного прогресса, а встать в ряд государств, которые определяют этот прогресс. Возможно, эта задача выглядит излишне амбициозной, но такую задачу мы должны ставить перед собой, научный потенциал в нашей стране имеется. Понимаю, что задача сложная, но к ее реализации и решению нам нужно, безусловно, стремиться", - заявил президент.





В первую очередь, по его словам, необходимо определить основные направления и приоритеты работы.





Сейчас в мире происходят колоссальные изменения. В геополитике, экономике и общественных отношениях человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Стремительно развиваются наука и технологии. Научная сфера превратилась в гигантскую индустрию с финансовыми оборотами в миллиарды долларов. Стоимость крупных технологических корпораций достигла триллиона долларов. К подлинно революционным процессам привело появление нейросетей и искусственного интеллекта. Уже видны контуры нового жизненного уклада. Он имеет как полезные, так и опасные аспекты, которые могут представлять серьезную угрозу", - уточнил Токаев.





Он заявил, что даже Илон Маск высказал свои опасения в связи с применением искусственного интеллекта и призвал на время приостановить его разработку.





По его мнению, искусственный интеллект может представлять большую угрозу для всего человечества. Человечество совершило фундаментальные открытия в сферах энергетики, медицины, био- и генной инженерии. Все это принесло кардинальные изменения в жизнь людей", - отметил президент.





Акорда





Глава государства подчеркнул, что в Казахстане имеется сильная научная школа и квалифицированные ученые, растет число грантов, выделяемых на подготовку докторантов и научные исследования. Сфера науки стала более привлекательной для молодежи, однако, несмотря на все усилия, отечественная наука пока не является двигателем социально-экономического прогресса страны.





Для развития отечественной науки глава государства поставил следующие задачи:





Сформировать широкую сеть научных учреждений

Создать в регионах центры академического превосходства, в том числе технопарки, инжиниринговые хабы, лаборатории. При этом важно учесть региональные особенности, а также приоритеты научно-технологического и экономического развития. При этом он подчеркнул, что госфинансирование науки не должно рассматриваться учеными, а скорее всего - псевдоучеными, в качестве "бесплатной кормушки".





Не секрет, что под финансовые гранты зачастую подгоняются соответствующие проекты, не имеющие актуального научного значения. Например, печальный опыт научного холдинга "Парасат". Все выделенные средства ушли в песок, а его бывший руководитель, доктор химических наук, получил американское гражданство и вместе с семьей благополучно покинул страну", - отметил президент.





Открывать сильные научные центры и институты естественно-научного, инженерно-технологического и социально-гуманитарного профиля





Вместе с тем очень важно провести анализ эффективности деятельности существующих НИИ, усовершенствовать подходы к их работе для того, чтобы они стали привлекательными для молодых ученых", - заявил Токаев.





Готовить научные кадры, в частности повысить количество докторантов до 5 тысяч









Увеличивать количество исследовательских университетов и открывать филиалы ведущих зарубежных вузов









Повышать статус отечественных ученых, усиливать их социальную защищенность. С этой целью нужно увеличить в 1,5 раза доплату за ученые степени и звания сотрудников вузов и научных организаций, отделяя их от тех, кто "примазался к науке", считает президент.









Повысить авторитет Национальной академии наук





У нас стало очень много академиков, которые не имеют никакого отношения к науке. Вроде человек - академик, а его вклад в развитие науки абсолютно никому не известен. Серьезные сомнения вызывают как научные познания таких академиков, так и их достижения. Это, в свою очередь, подрывает авторитет Академии. Поэтому новому руководству Академии стоит обратить самое пристальное внимание на эту актуальную проблему", - заявил Токаев.





Построить новую модель науки, которая будет основываться на партнерстве государства и бизнеса. Именно такой подход позволит решить социально-экономические проблемы, считает президент.





Акорда





Глава государства выразил уверенность, что в ближайшем будущем в Казахстане появится новое поколение ученых, которые достойно продолжат дело Каныша Сатпаева, Алькея Маргулана и других выдающихся ученых.





В заключение Токаев поздравил участников заседания с Днем науки, а также поручил руководству академии представить правительству ключевые приоритеты развития отечественной науки.