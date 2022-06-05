Токаев обратил внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Государственные символы Республики Казахстан были утверждены 30 лет назад - 4 июня 1992 года. Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года. В соответствии с этим законом ежегодно 4 июня празднуется как День государственных символов в Республике Казахстан, сообщает Акорда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Государственные символы - это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются - Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.

Государственный флаг Республики Казахстан

Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым - парящий орел. У древка - вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента - цвета золота.

Автор Государственного флага Республики Казахстан - заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Государственный герб Республики Казахстан

Государственный герб Республики Казахстан имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись "Казакстан". Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи "Казакстан" - цвета золота.

Авторами Государственного герба Республики Казахстан являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.

Государственный гимн Республики Казахстан

Гимн Казахстана, ранее известный как песня "Менін Казакстаным", был утвержден парламентом страны 6 января 2006 года.

Музыка - композитора Шамши Калдаякова, слова - Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева.