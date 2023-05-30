Президент ознакомился с ходом весенней посевной кампании в СКО

В этом году посевные площади в СКО составят 4,5 млн гектаров

Фото: Акорда

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Петропавловск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область осмотрел посевные площади ТОО "Дайындык-Агро" и ознакомился с ходом весенней посевной кампании, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область осмотрел посевные площади ТОО "Дайындык-Агро" и ознакомился с ходом весенней посевной кампании, сообщает Акорда









Данное хозяйство занимается производством и реализацией зерна, масличных культур, животноводством и переработкой сельхозпродукции. Площадь сельхозугодий хозяйства составляет более 15,8 тысячи гектаров и 4,2 тысячи гектаров пастбищных угодий. Директор "Дайындык-Агро" Биржан Шаймерденов сообщил, что в этом году хозяйство планирует собрать урожай до 25 центнеров зерновых с гектара", - сообщается в информации.





Акорда





Президента также проинформировали о ходе весенней посевной кампании. По словам главы региона Айдарбека Сапарова, поставки минеральных удобрений на посевные площади, подбор техники, обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами выполняются в соответствии с планом.





Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность повышения производительности труда в сельском хозяйстве и внедрения новых технологий и способов производства. Кроме того, глава государства поручил руководству области продолжить работу в данном направлении и развивать переработку сельхозпродукции.





Президент положительно оценил труд аграриев, отметив, что фермеры приспособились к выращиванию зерновых культур с высоким экспортным спросом, и пожелал им успешного завершения посевной кампании.





Акорда





В этом году посевные площади в СКО составят 4,5 млн гектаров. Из них 3,2 млн гектаров займут зерновые и зернобобовые культуры, 960 тысяч гектаров - масличные, 353 тысячи гектаров - кормовые, 34,1 тысячи гектаров - картофель, 6,2 тысячи гектаров - другие виды овощей.





Акорда





Для обеспечения продовольственной безопасности уделяется постоянное внимание диверсификации посевных площадей и увеличению посевов социально значимых культур.





За последние годы посевы гречихи в области увеличились в 3 раза, картофеля, моркови, капусты - в 1,5-2 раза.





Акорда





Дополнено 29.05.2023, 14.08





Президент во время встречи с сельхозпроизводителями области прокомментировал приоритеты деятельности ЕАЭС в контексте итогов недавнего саммита организации в Москве.





Северо-Казахстанская область занимает стратегическое положение на границе с Российской Федерацией - это наш естественный партнер. Мы постоянно ведем переговоры и в рамках ЕАЭС, и на двустороннем уровне в плане обеспечения беспрепятственной торговли и обмена товарами", - отметил президент.





По его словам, на заседании говорили о том, что прежде всего нужно заниматься вопросами экономического взаимодействия, интеграции, сотрудничества.





Торговля должна носить беспрепятственный характер. Мы должны всеми усилиями создавать единый товарный рынок. Казахстанские грузоперевозчики должны иметь доступ к внутренним железнодорожным тарифам на российской территории с тем, чтобы беспрепятственно и с выгодой для себя перевозить товары как на российский рынок, так и на рынки третьих государств. Еще раз повторяю: в ЕАЭС надо, прежде всего, заниматься вопросами экономической интеграции, потом всё остальное", - подчеркнул Токаев.





Он выразил надежду, что ЕАЭС прежде всего выполнит свое предназначение, которое было зафиксировано в договоре 2015 года.





Дополнено 29.05.2023, 15.10





Президент посетил ферму "Қызылжар-сүт".









Главе государства показали доильный цех и откормочную площадку, а также презентовали технологию производства молока, применяемую в данном комплексе.





Акорда





Первый этап работы товарно-молочной фермы был запущен в 2020 году. В прошлом году были выделены субсидии на 366 миллионов тенге, из Германии завезено поголовье симментальской и голштинской пород. Ферма обеспечивает постоянной работой 60 местных жителей", - сообщает Акорда .





Президент побеседовал с руководителями агропромышленных предприятий и рабочими. По их словам, в результате всесторонней поддержки со стороны государства развитие животноводства в Северо-Казахстанской области получило новый импульс.





Глава государства отметил, что в Северо-Казахстанском регионе имеются все возможности для увеличения объемов производства продукции животноводства.





Мы такие производства, безусловно, будем поддерживать. Льготное кредитование через социально-предпринимательские корпорации оправдывает себя. С точки зрения финансирования проблем здесь не будет. Нам нужно полностью перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией по всей стране", - отметил Токаев.





Он дал руководству области поручение по дальнейшему развитию молочного животноводства путем ввода новых ферм и увеличения мощности существующих комплексов.





На сегодняшний день в регионе ежегодно производится более 650 тысяч тонн молока, или 10% от республиканского объема. За последние 5 лет в области введено 30 молочных ферм с общей численностью поголовья 16,5 тысячи коров.





С этого года для открытия 17 молочно-товарных ферм будет дополнительно выделено 54,9 млрд тенге. Также начата реализация проектов по строительству маслоэкстракционного завода, теплиц, поливному земледелию, разведению племенных овец", - говорится в информации.



