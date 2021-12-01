Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Глава государства подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 - 2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трехлетний республиканский бюджет направлен на реализацию общенациональных приоритетов для преодоления последствий коронакризиса и на выполнение задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Одной из важных задач бюджета является неукоснительное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В связи с этим наибольший удельный вес в расходах бюджета в трёхлетнем периоде составляют расходы социальной сферы. 50,8% от общего объема расходов будут направлены именно на эту сферу в 2022 году. А к 2024 году этот показатель составит уже 59,8%.

В соответствии с поручениями главы государства в стране были приняты 10 национальных проектов, нацеленных на рост экономики и повышение качества жизни наших граждан. Спикер сената указал на необходимость эффективного использования выделяемых бюджетных средств для реализации этих нацпроектов.