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Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

30.11.2021, 19:12 45199
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Глава государства подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 - 2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трехлетний республиканский бюджет направлен на реализацию общенациональных приоритетов для преодоления последствий коронакризиса и на выполнение задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
 
Одной из важных задач бюджета является неукоснительное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В связи с этим наибольший удельный вес в расходах бюджета в трёхлетнем периоде составляют расходы социальной сферы. 50,8% от общего объема расходов будут направлены именно на эту сферу в 2022 году. А к 2024 году этот показатель составит уже 59,8%.
 
В соответствии с поручениями главы государства в стране были приняты 10 национальных проектов, нацеленных на рост экономики и повышение качества жизни наших граждан. Спикер сената указал на необходимость эффективного использования выделяемых бюджетных средств для реализации этих нацпроектов. 
 

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В Казахстане отмечают День Первого Президента

01.12.2021, 10:26 24085
В Казахстане отмечают День Первого Президента
Фото: azh.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - В Казахстане отмечают День Первого Президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
10 декабря 2011 года в Казахстане был учрежден новый государственный праздник - День Первого Президента РК. В этот день на пленарном заседании сената парламента РК был принят закон "О внесении дополнения в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан". С принятием законопроекта будут признаны выдающиеся заслуги Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева перед республикой, сказал инициатор разработки законопроекта сенатор Анатолий Башмаков.
 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев является основателем нового независимого государства, обеспечившим единство Казахстана, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина, отметил он.
 
14 декабря 2011 года закон был подписан президентом РК.
 
День Первого Президента Республики Казахстан отмечается 1 декабря. Каждый год 1 декабря по всему Казахстану проводятся культурно-массовые мероприятия.
 
Нурсултан Абишевич Назарбаев - Елбасы, Первый Президент Казахстана, избранный 1 декабря 1991 года на первых всенародных выборах.
 
Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана 19 марта 2019 года.
 

В Кокшетау в рамках 30-летия Независимости прошло заседание Совета Акмолинской АНК

30.11.2021, 20:54 87994
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 30 НОЯБРЯ - В преддверии Дня Первого Президента в Кокшетау состоялось заседание Совета Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана под председательством заместителя председателя Акмолинской АНК Айны Мусралимовой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии приняли участие члены Совета, представители этнокультурных объединений, государственных учреждений, средств массовой информации, неправительственных организаций и молодежи, сообщает управление внутренней политики.
 
Открывая заседание Совета, председательствующая поздравила собравшихся с наступающим праздником.
 

Под руководством Первого Президента, Елбасы суверенный Казахстан прошел свой путь становления и развития, определив главные приоритеты своей внешней и внутренней политики. За 30 лет Независимости Казахстан стал страной, чей опыт гражданского мира и межэтнического согласия признан ценным в мировом сообществе. От всей души выражаю вам слова благодарности за вклад в развитие государства, каждый из вас - частица истории нашей Независимости", - отметила в своей приветственной речи Айна Мусралимова.

 
На мероприятии выступили аким Целиноградского района Бахидбек Оспанбеков, заместитель председателя Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, председатель таджикского национально-культурного центра "Санги-Кабуд" Умар Шоназаров, руководитель Акмолинского молодежного движения "Жангыру жолы" Владислав Вебер, преподаватель биологии строительно-технологического колледжа Кокшетау, член Центра по пропаганде и развитию государственного языка при Акмолинской АНК Алена Малькова-Солопова.
 
В своих выступлениях спикеры поделились мнениями по вопросам укрепления Независимости, мира и согласия, сохранения единства, дальнейшего развития общества.
 
Подводя итоги заседания Совета, заместитель председателя Акмолинской АНК акцентировала внимание на проведении дальнейшей системной и качественной работы в укреплении межэтнического согласия в регионе, в частности, в активном участии молодежи в реализации экологических инициатив Президента страны, проекта "Мэдениетті ана - м?дениетті улт" в районах области, направленного на духовное воспитание и всестороннее развитие матерей, участии этнокультурных объединений в проекте "История нашего края".
 
В завершении встречи за плодотворную работу в деле укрепления дружбы, мира и согласия ряд акмолинцев были награждены благодарственными письмами и ценными подарками акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.
 

В партии Nur Otan ответили конспирологам: "Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет"

30.11.2021, 20:47 87778
В партии Nur Otan ответили конспирологам: "Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет"
Фото: Facebook Тимура Базарбаева
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Пресс-секретарь партии Nur Otan Тимур Базарбаев на своей странице в Facebook высказался касательно даты проведения съезда партии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как вы знаете, ровно неделю назад на расширенном заседании политического совета нашей партии, Елбасы, Первый Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил решение о передаче полномочий председателя партии Nur Otan главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - напомнил Тимур Базарбаев. 

 
Он отметил, что дата проведения внеочередного съезда в этой связи будет определена руководством партии и страны. Как исполнительный орган, Центральный аппарат, в том числе первый заместитель председателя партии, обеспечат организационное выполнение всех поставленных задач в соответствии с уставом партии. 
 
Пресс-секретарь также добавил, что об этом в своем ответе на вопрос журналиста информационного агентства "Интерфакс" на полях международного партийного форума партии Nur Otan предельно ясно сказал первый зампред партии Бауыржан Байбек. 
 

С учетом того, что в ряде СМИ и телеграм-каналов публикуются различные конспирологические теории, разного рода слухи и домыслы, хочу еще раз прояснить. Высказывания типа "наличие политической интриги", "желание оттянуть время" и так далее являются лишь плодом воспалённого воображения", - пишет Тимур Базарбаев. 

 
Он также привел наглядный пример подобной инсинуации, передергивания смыслов и элементарного отсутствия профессиональной этики - материал на сайте Orda.kz Гульнар Бажкеновой, которая "даже не удосужилась узнать первоисточник и, по всей видимости, не различает такие термины, как "назначение" и "избрание". 
 

Мне лишь остается посоветовать подобным экспертам "не искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет". В этой связи хочу еще раз сказать для любителей хайпа: читайте устав партии!", - сказал Тимур Базарбаев.

 
Он подчеркнул, что партия Nur Otan со своей более чем 20-летней историей является прозрачной, подотчётной и ответственной неправительственной политической организацией, осуществляющей свою деятельность в строгом соответствии с законодательством страны.
 

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