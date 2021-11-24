Токаев подписал закон о создании ракетно-космического комплекса "Байтерек"

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НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В ходе встречи с премьер-министром Аскаром Маминым президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено о санитарно-эпидемиологической обстановке, мерах по стабилизации цен на социально значимые товары, привлечении инвестиций и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Премьер-министр Аскар Мамин отметил стабильность эпидемиологической ситуации и снижение уровня заболеваемости COVID-19. Так, за последний месяц количество заболевших уменьшилось в 2,4 раза, больных в стационарах - в 1,4 раза, амбулаторных больных - в 1,8 раза, сообщает пресс-служба Акорды.

Продолжается планомерная работа по вакцинации населения. На сегодняшний день вакцинировано около 8,7 млн человек. 22 ноября во всех регионах началась ревакцинация.

Президент был проинформирован о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Глава правительства также доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации приоритетных направлений председательства Казахстана в ЕАЭС. В частности, активизирована совместная работа по развитию взаимовыгодных кооперационных проектов, устранению существующих барьеров в торговле, укреплению транспортно-логистического сотрудничества, внедрению цифровых технологий, расширению торгово-экономического сотрудничества.

К настоящему времени устранено 80% барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Товарооборот государств ЕАЭС за 9 месяцев текущего года вырос на 32,5 %, составив 52 млрд долларов, а объем торговли с третьими странами вырос на 32,7% и достиг 596 млрд долларов.