Токаев подписал закон о создании ракетно-космического комплекса "Байтерек"

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Протокол был подписан 31 октября 2020 года в Москве. В нем обозначены основные условия эксплуатации комплекса и вопросы финансирования.
Космический ракетный комплекс "Байтерек" - комплекс, предназначенный для запусков космических аппаратов перспективной российской ракетой-носителем среднего класса, создание которой предусмотрено Федеральной космической программой Российской Федерации на 2016-2025 годы, с высоким уровнем экологической безопасности. В состав космического ракетного комплекса "Байтерек" входят стартовый и технический комплексы, создаваемые на базе технических средств, сооружений и коммуникаций космического ракетного комплекса "Зенит-М" космодрома "Байконур", учебно-тренировочные средства подготовки персонала по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, система телекоммуникационного и информационного обеспечения, а также районы падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Казахстан и другие объекты наземной космической и обеспечивающей инфраструктуры", - говорится в документе.
Казахстанская сторона обеспечивает финансирование:
- содержания и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", используемых для создания и функционирования космического ракетного комплекса "Байтерек", после их исключения из состава объектов, арендуемых российской стороной;
- реконструкции и модернизации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", включая стартовый и технический комплексы (за исключением контрольно-проверочной аппаратуры, используемой при подготовке ракеты-носителя на стартовом и техническом комплексах, а также систем и агрегатов, имеющих ограниченный доступ), строительства новых объектов наземной космической инфраструктуры, капитального ремонта и реконструкции существующих объектов наземной космической инфраструктуры в целях создания космического ракетного комплекса "Байтерек" и осуществления с него запусков автоматических и пилотируемых космических аппаратов;
- создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технического комплексов;
- отведения районов падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Казахстан;
- модернизации системы телекоммуникационного и информационного обеспечения;
- создания и модернизации объектов обеспечивающей инфраструктуры, необходимых для эксплуатации космического ракетного комплекса "Байтерек".
Сроки и объем финансирования проекта создания космического ракетного комплекса "Байтерек" определяются технико-экономическим обоснованием проекта.
Российская сторона обеспечивает финансирование:
- создания перспективной ракеты-носителя среднего класса;
- создания комплекта средств транспортирования составных частей ракеты-носителя;
- модернизации технического комплекса разгонного блока, технического комплекса космического аппарата, технического комплекса космической головной части;
- создания технического комплекса пилотируемого транспортного корабля;
- модернизации комплекса средств измерения, сбора и обработки телеметрической информации;
- создания контрольно-проверочной аппаратуры для перспективной ракеты-носителя среднего класса на техническом и стартовом комплексах.