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Токаев поручил Досаеву активизировать работу по восстановлению Алматы

23.02.2022, 12:53 20691
Токаев поручил Досаеву активизировать работу по восстановлению Алматы
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о развитии города Алматы и изменении краткосрочного экономического индикатора за январь текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Токаев поручил акиму Алматы Ерболату Досаеву активизировать работу по восстановлению города и возмещению ущерба субъектам бизнеса, подготовить предложения по обновлению инженерных сетей города и уделить особое внимание реновации жилищного фонда для сокращения количества ветхих и аварийных жилых домов, сообщает Акорда.
 
Во время встречи Досаев проинформировал президента о восстановлении города и мерах по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. В рамках реализации поручения главы государства для оперативного оказания помощи бизнесу сумма выплаты по упрощенному механизму увеличена до 10 млн тенге, срок рассмотрения заявок сокращен в два раза – с одного месяца до двух недель. На сегодня возмещение получили 755 из 1413 зарегистрированных предпринимателей. До 10 марта будут удовлетворены 90% заявок субъектов МСБ.
 
Также президенту были представлены меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и повышению эффективности поддержки социально уязвимых слоев населения.
 
Кроме того, глава государства был проинформирован о подходах к модернизации городской системы здравоохранения и снижению дефицита мест в общеобразовательных школах.
 

новости по теме

В Казахстане утверждены правила ведения госкадастра особо охраняемых природных территорий

24.02.2022, 14:54 2316
В Казахстане утверждены правила ведения госкадастра особо охраняемых природных территорий
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 21 февраля 2022 года утверждены Правила ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что государственный кадастр содержит республиканскую кадастровую книгу и кадастровые дела.
 
В кадастровой книге указываются все особо охраняемые природные территории (ООПТ), созданные в соотвествии с законодательством РК по каждой области отдельно с указанием вида режима их охраны, решения правительства или областных исполнительных органов о создании ООПТ.
 
Каждой ООПТ присваивается кадастровый номер. Этим же номером идентифицируется кадастровое дело.
 
Государственный кадастр ведется на бумажном и электронном носителях с использованием электронных систем сбора, обработки и хранения информации.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 

Шавкат Утемисов избран новым членом ЦИК РК

24.02.2022, 10:25 7216
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан освободили от должности члена Центральной избирательной комиссии Серика Сыдыкова. На его место был избран Шавкат Утемисов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сенаторы утвердили кандидатуру Утемисова на должность члена ЦИК РК на пленарном заседании в четверг.

Вместе с тем депутаты палаты освободили от должности члена ЦИК Серика Сыдыкова в связи с поданным заявлением.
 

Арестован бывший заместитель председателя КНБ

23.02.2022, 21:21 23521
Арестован бывший заместитель председателя КНБ
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - 22 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Марат Осипов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
23 февраля с санкции суда в отношении него применена мера пресечения - содержание под стражей, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Комитетом национальной безопасности РК продолжается досудебное расследование по фактам насильственного захвата власти, государственной измены и превышения должностных полномочий в отношении бывших председателя КНБ Карима Масимова, заместителей председателя КНБ Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и других.
 

Январская трагедия: МВД и ГП ознакомили иностранный дипкорпус с ходом расследования

23.02.2022, 20:42 25231
Январская трагедия: МВД и ГП ознакомили иностранный дипкорпус с ходом расследования
Фото: пресс-служба МИД РК
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве иностранных дел Казахстана для представителей аккредитованного в стране зарубежного дипломатического корпуса провели совместный брифинг о ходе расследования январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своём выступлении заместитель генерального прокурора РК Булат Дембаев и заместитель министра внутренних дел РК Кайрат Сунаев подробно информировали участников брифинга о принимаемых мерах для обеспечения объективного расследования уголовных дел и соблюдения прав задержанных граждан, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
В ходе брифинга были показаны документальные кадры январских событий.
 
Внимание дипломатов было акцентировано на хронологии событий и их необычной гибридной форме, когда мирный митинг использовали для попытки захвата власти с привлечением криминальных кругов, экстремистов и террористов. Представлена актуальная статистика по расследуемым уголовным делам.
 
Особое внимание было уделено мерам, принимаемым для защиты законных прав и свобод задержанных граждан в ходе следственных действий. Все сообщения о возможных нарушениях прав человека, в том числе размещаемые в СМИ, проверяются органами прокуратуры.
 

Каждый факт будет тщательно расследован с дачей соответствующей правовой оценки", - подчеркнул Дембаев.

 
Отмечено тесное взаимодействие в данном вопросе с уполномоченным по правам человека РК Эльвирой Азимовой, участниками Национального превентивного механизма по предупреждению пыток, Национального совета общественного доверия. Указано, что "они имеют полный доступ в места содержания доставленных и задержанных лиц с целью независимой проверки возможных случаев жестокого обращения и неоказания медицинской помощи".
 
В завершение мероприятия представители Генпрокуратуры и МВД ответили на вопросы участников брифинга. Иностранные дипломаты поблагодарили за возможность получить содержательную информацию о следственных мероприятиях и высказались в поддержку мер, направленных на проведение объективного расследования январских событий.
 
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны.
 

Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

23.02.2022, 20:01 26471
Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Постановлением правительства РК Еркебулан Дауылбаев назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Еркебулан Дауылбаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Российскую таможенную академию. 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности инспектора департамента таможенного контроля по ЮКО комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.
 
С 2010 по 2011 годы - и.о. начальника отдела, начальник отдела лицензирования управления государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО. 
 
С 2011 по 2012 годы - замначальника управления строительства ЮКО. 
 
С 2012 по 2014 годы - руководитель управления по борьбе с контрабандой департамента таможенного контроля по ЮКО. 
 
С 2013 по 2014 годы - руководитель управления строительства ЮКО. 
 
В разные годы трудился в частных компаниях. 
 
С 2016 по 2017 годы - заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии "Нур Отан". 
 
С 2017 по 2018 годы - заместитель председателя комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК. 
 
В 2018 году являлся советником акима Жамбылской области. 
 
С 2018 по 2020 годы - заместитель акима Жамбылской области. 
 
С 2020 по 2021 годы - заместитель председателя комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК. 
 
С августа 2021 года по настоящее время являлся государственным инспектором Администрации Президента РК.
 

Во внеочередном XXII Съезде партии Nur Otan примет участие 399 делегатов

23.02.2022, 19:05 28171
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Во всех регионах страны прошли заседания политических советов, по итогам которых на внеочередной XXII Съезд партии избрано 399 делегатов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как вы знаете, решением главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева внеочередной XXII Съезд Nur Otan назначен на 1 марта. В ходе мероприятия планируется обсуждение приоритетов по дальнейшей модернизации работы партии. Съезд пройдет в онлайн-формате", - сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов на своей странице в Facebook

 

В АО "НК "QazaqGaz" произошли изменения в составе совета директоров

23.02.2022, 18:46 28826
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - В соответствии с решением правления АО "Самрук-Казына" от 18 февраля 2022 года изменен состав совета директоров АО "НК "QazaqGaz", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данным решением досрочно прекращены полномочия Адильбека Джаксыбекова, Кайрата Шарипбаева и М?лік С?улебай, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".
 
Избраны членами совета директоров АО "НК "QazaqGaz", представителями интересов АО "Самрук-Казына" Ернат Бердигулов и Николай Казутин.
 
Ернат Бердигулов избран председателем совета директоров АО "НК "QazaqGaz". 
 
С учетом внесенных изменений совет директоров АО "НК "QazaqGaz" состоит из четырех человек: Бердигулов Е.К., Казутин Н.Ю., Нургазиев А.А., Жаманбалин С.Ж.
 
22 февраля решением совета директоров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по согласованию с правлением АО "Самрук-Казына" исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "QazaqGaz" назначен Санжар Жаркешов.
 

Президент обсудил с главой сингапурской группы компаний PSA ряд совместных инвестпроектов

23.02.2022, 18:37 28266
Президент обсудил с главой сингапурской группы компаний PSA ряд совместных инвестпроектов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с главным управляющим директором сингапурской группы компаний PSA Тан Чон Мэном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Деятельность компании связана с проектированием, строительством, управлением сухими и морскими портами, а также цифровизацией транспортно-логистических, торговых и таможенных процессов. Сеть PSA включает более 50 филиалов в 26 странах, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе беседы обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда совместных инвестиционных проектов.
 
Глава государства акцентировал внимание на транспортно-логистических и инфраструктурных возможностях Казахстана, отметив, что 83% наземных транзитных перевозок по коридору Китай - Европа проходит через нашу страну. По его словам, опыт PSA в управлении портами, логистике, цифровизации представляет особый интерес.
 
Поблагодарив главу нашего государства за возможность встречи, Тан Чон Мэн заявил о высокой заинтересованности в инвестировании в различные транспортно-логистические проекты на территории Казахстана.
 
Наряду с этим сингапурский бизнесмен сообщил о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству в части предоставления логистических услуг и развития цифрового транспортного коридора совместно с НК "Казакстан темір жолы", а также трансформации таможенных процедур на основе сингапурского опыта.
 
Ознакомившись с планами компании, Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет контролировать развитие сотрудничества с PSA и ожидает взаимовыгодных результатов.
 

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