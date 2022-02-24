Токаев поручил Досаеву активизировать работу по восстановлению Алматы

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НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о развитии города Алматы и изменении краткосрочного экономического индикатора за январь текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Токаев поручил акиму Алматы Ерболату Досаеву активизировать работу по восстановлению города и возмещению ущерба субъектам бизнеса, подготовить предложения по обновлению инженерных сетей города и уделить особое внимание реновации жилищного фонда для сокращения количества ветхих и аварийных жилых домов, сообщает Акорда.

Во время встречи Досаев проинформировал президента о восстановлении города и мерах по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. В рамках реализации поручения главы государства для оперативного оказания помощи бизнесу сумма выплаты по упрощенному механизму увеличена до 10 млн тенге, срок рассмотрения заявок сокращен в два раза – с одного месяца до двух недель. На сегодня возмещение получили 755 из 1413 зарегистрированных предпринимателей. До 10 марта будут удовлетворены 90% заявок субъектов МСБ.

Также президенту были представлены меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и повышению эффективности поддержки социально уязвимых слоев населения.

Кроме того, глава государства был проинформирован о подходах к модернизации городской системы здравоохранения и снижению дефицита мест в общеобразовательных школах.