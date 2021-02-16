Токаев поручил мобилизовать усилия по борьбе с преступностью после снятия карантина

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе совещания с участием руководства Генпрокуратуры и прокуратур областей президент РК Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на криминогенной ситуации в стране, передает Kazakhstan Today.

Как заявил глава государства, несмотря на заметное снижение преступности в условиях карантинных ограничений, после их ослабления, наоборот, следует мобилизовать усилия, сообщила пресс-служба Акорды.

Негативные последствия пандемии в экономике и социальной сфере могут спровоцировать рост преступлений и правонарушений. Правоохранительные органы должны быть к этому готовы. Любые попытки криминальных кругов воспользоваться непростой ситуацией в стране необходимо жестко подавлять в зародыше", - подчеркнул глава государства.

Президент также напомнил о своем поручении оптимизировать Уголовный кодекс. Генеральная прокуратура должна провести эту работу в координации с правоохранительными, специальными государственными органами и Министерством юстиции. По его мнению, в данном вопросе обязательно следует учесть мнение широкой общественности, предложения гражданских активистов и экспертов.

Не нужно распылять усилия следственно-оперативного аппарата на малозначительные правонарушения. Когда сотрудник перегружен делами, он отдает приоритет тем из них, которые легче всего оформить и отправить в суд. В такой ситуации права граждан и реальная борьба с преступностью отходят на второй план. Поэтому у нас потерпевшие месяцами ждут каких-либо результатов от работы следователей. Усугубляет положение недостаточная укомплектованность следственных органов профессиональными кадрами. Прокуратура как координатор деятельности всей правоохранительной системы должна своевременно реагировать на подобные проблемы и совместно с коллегами решать их", - убежден Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, он поставил задачу по координации деятельности правоохранительных органов, заострив внимание на необходимости эффективного использования всего потенциала взаимодействия не только в рамках правоохранительной системы, но и с другими госорганами.

К примеру, многие наши сограждане становятся жертвами финансовых пирамид. Только по одному уголовному делу проходит более 17 тыс. потерпевших. Для реализации подобных преступных схем злоумышленники многократно проводят однотипные транзакции и только затем исчезают из поля зрения. При своевременном обнаружении такой подозрительной активности можно было бы уберечь множество людей от опрометчивых шагов и обеспечить неотвратимость наказания мошенников. Я также обращаюсь к вновь созданному Агентству по финансовому мониторингу. Здесь могут помочь информационные ресурсы финансового мониторинга. Поэтому следует наладить с ними полноценное сотрудничество для пресечения преступлений в этой сфере. В целом прокуратура в таких вопросах должна быть максимально проактивной, инициативной", - сказал Токаев.

Глава государства призвал наладить координацию действий правоохранительных структур в рамках их функций.

Большая ошибка - заимствовать полномочия друг у друга, устраивать своеобразное перетягивание каната. Понятно, что никто не хочет терять полномочия. Но во главу угла нужно ставить не личные амбиции и ведомственные интересы, а интересы всего общества и государства. В этой связи необходимо переформатировать деятельность Координационного совета. Его задача - координация реформ в органах внутренних дел, финансового мониторинга и антикоррупционной службе, поиск новых подходов к улучшению работы всей правоохранительной системы", - констатировал Касым-Жомарт Токаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства