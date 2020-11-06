Токаев поручил подготовить заседание военной коллегии Минобороны

Акорда

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны Нурлана Ермекбаева об основных направлениях развития Вооруженных сил Казахстана с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, передает Kazakhstan Today.

Глава государства поручил Нурлану Ермекбаеву подготовить заседание военной коллегии Министерства обороны, на котором будут подведены итоги боевой подготовки за 2020 год и определены задачи на предстоящий период.

По информации Акорды, в ходе встречи были рассмотрены перспективы совершенствования инфраструктуры и материально-технической базы казахстанской армии, ее оснащения некоторыми видами новейших вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны.

Президенту также была представлена информация о состоянии международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности.

Кроме того, Токаев был проинформирован о работе по улучшению бытовых и социальных условий военнослужащих, обеспечению их качественным обмундированием.

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