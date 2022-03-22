Токаев посетил Дворец школьников в Алматы.

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - В рамках рабочего визита в Алматы президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президента проинформировали о результатах первого этапа и планах по дальнейшей реставрации и модернизации научно-образовательного центра, а также проводимой акиматом города работе по созданию условий для досуга детей.

Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с выставкой детского художественного творчества, деятельностью нового инновационного блока дворца. Глава государства осмотрел лаборатории по биологии и нейротехнологии, гидропонике, 3D-моделированию и роботостроению, а также студии анимации, звукозаписи и образовательных медиапроектов.

В ходе посещения глава государства пообщался со школьниками и поздравил их с праздником Наурыз. Президент вручил детям подарки, в том числе учебный телескоп последнего поколения, управляемый с мобильного устройства.

Касым-Жомарт Токаев также подарил Дворцу школьников автобус.