Токаев посетил филиал КазНУ имени аль-Фараби в Бишкеке

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Принят приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Об утверждении правил учета домашних животных и перечня домашних животных, подлежащих учету", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отмечается, что приказ вводится в действие с 1 сентября 2023 года.
Приказом утверждены правила учета домашних животных и перечень домашних животных, подлежащих учету.
Домашние животные, включенные в перечень домашних животных, подлежащих учету, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности и иных вещных правах, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, в случае смены владельца животного - обязательному переучету в базе данных с регистрацией следующих событий жизненного цикла домашнего животного, включающих:
1) рождение домашнего животного;
2) импорт домашнего животного;
3) находка безнадзорного (не меченого) домашнего животного;
4) мечение домашнего животного;
5) умерщвление домашнего животного;
6) смерть домашнего животного;
7) исчезновение домашнего животного;
8) выявление признаков болезни по результатам клинического осмотра;
9) ветеринарно-профилактические мероприятия (вакцинация, отбор проб,
обработка против паразитов, аллергические исследования, лабораторные
исследования);
10) передислокация домашнего животного (открепление от места содержания, к географическим данным которого прикреплено домашнее животное, и прикрепление к другому месту содержания);
11) изменение владельца домашнего животного;
12) карантин домашнего животного;
13) обременение домашнего животного.
Согласно процедуре учета домашних животных владелец и (или) ответственное лицо подает заявку в электронном виде регистратору для регистрации событий в базе данных. Владельцем домашнего животного предоставляются регистратору данные о домашних животных. Проводится визуальный осмотр общего состояния здоровья животного и проверка на предмет наличия установленных изделий (средств) учета. Указываются породные характеристики животного в базе данных. Проводится установка изделий (средств) учета регистраторами и включение сведений в базу данных с присвоением индивидуального номера домашнему животному.
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