Токаев посетил военный полигон в Арыси и восстановленный город

Туркестан. 20 августа. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе визита в Туркестанскую область посетил военный полигон и город Арысь, где ознакомился с восстановительными работами, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, Касым-Жомарт Токаев посетил воинскую часть №44859 в городе Арыси, на территории которой в прошлом году произошел взрыв. Министр обороны Нурлан Ермекбаев доложил главе государства о работе по утилизации и вывозу боеприпасов со склада. Руководитель военного ведомства сообщил о работе по очистке от осколков боеприпасов в технической зоне воинской части, обезвреживании взрывчатых веществ, реконструкции поврежденных зданий. Кроме того, президент Казахстана ознакомился с вооружениями и специальной техникой воинской части.

Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль этого полигона и воинской части в обеспечении национальной безопасности.

Министр обороны только что доложил мне, что боеприпасы хранятся на безопасных складах и не представляют опасности для населения. Мы ни в коем случае не должны допустить повторения подобной ситуации. Этот очень важный вопрос, он будет находиться на моем личном контроле", - сказал глава государства.

Президент поручил правительству принять необходимые меры по созданию современных складов для безопасного хранения боеприпасов. Глава государства подчеркнул, что подобные базы должны строиться вдали от населенных пунктов, а также указал на необходимость утилизации устаревших вооружений.

Развитие военно-транспортной авиации, сил радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, военной медицины должно стать одними из приоритетных направлений работы министерства обороны", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В пресс-службе также отметили, что после прошлогоднего взрыва город Арысь был полностью восстановлен. Военнослужащими было обезврежено более 450 тысяч единиц боеприпасов и взрывчатых веществ.

Одним из объектов, пострадавших в ходе прошлогоднего чрезвычайного происшествия в городе Арыси, стал железнодорожный вокзал. Глава государства осмотрел восстановленный объект и встретился с местными жителями.

Действительно, проделана большая работа. Достигнуты неплохие результаты. Государство выделило значительные средства. В восстановлении города принимали участие все регионы нашей страны. Были построены новые дома, отремонтированы поврежденные объекты, в том числе и вокзал. Понятно, что сохранение этого здания с многовековой историей очень важно для горожан", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в трудную минуту все казахстанцы откликнулись на трагические события, была оказана помощь пострадавшим, в восстановлении активно участвовали волонтеры. Результаты масштабной работы стали еще одним свидетельством единства и сплоченности нашего народа.

Вы видите, что нынешняя ситуация с пандемией непроста для всех. Пострадали многие страны. Поэтому и мы вынуждены были принять жесткие меры. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Прежде всего это заслуга врачей и результат оперативных мер. И дальше необходимо соблюдать меры предосторожности. Расслабляться нельзя. Вместе мы строим Арысь, вместе справимся и с этой болезнью", - сказал глава государства.

Жители высказали слова благодарности президенту за восстановление города после взрывов, что стало возможным благодаря своевременно принятым решениям и поддержке со стороны государства.

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