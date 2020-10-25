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Токаев поздравил генсека ООН с 75-летней годовщиной организации

24.10.2020 11854
Токаев поздравил генсека ООН с 75-летней годовщиной организации
Акорда
Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по случаю 75-летней годовщины Организации Объединенных Наций, передает Kazakhstan Today.
 

В этот момент государства, оглядываясь назад, могут с гордостью оценить впечатляющий путь непрерывного прогресса, которого ООН достигла за эти годы. Даже сегодня, когда мир столкнулся с беспрецедентным кризисом в здравоохранении, геополитике и экономике, ООН продолжает оставаться маяком надежды для миллионов людей, особенно представителей уязвимых групп", - говорится в телеграмме.

 
Глава государства выразил полную поддержку стратегии и неустанным усилиям Антониу Гутерриша, направленным на повышение эффективности, подотчетности и согласованности системы ООН.
 

Мы несем непосредственную ответственность за сохранение и защиту основополагающих целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН. Позвольте мне заверить вас в твердой приверженности Казахстана предпринимаемым ООН действиям, направленным на обеспечение более устойчивого, безопасного и инклюзивного будущего", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды.

 
В заключение президент пожелал Антониу Гутерришу и всем сотрудникам ООН всяческих успехов во всех их благородных начинаниях.
 

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