30.05.2024, 12:00 58211
Токаев поздравил хорватский народ с Днем государственности
Глава государства пожелал президенту Хорватии успехов в его ответственной деятельности
Фото: Акорда
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Хорватия Зорана Милановича и хорватский народ с национальным праздником - Днем государственности, сообщает Акорда.
Сегодня Хорватия, будучи одной из самых активных стран Европейского союза, добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Астаной и Загребом", - говорится в телеграмме.
Также глава государства пожелал президенту Хорватии успехов в его ответственной деятельности, а дружественному хорватскому народу - благополучия.
Ранее Токаев поздравил азербайджанцев с Днем независимости.
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31.05.2024, 15:13 1826
Токаев: Формирование культуры человека и его отношения к окружающей среде может стать эффективным механизмом популяризации экокультуры
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совместно с руководителем проекта ECO Network Евгением Мухамеджановым обсудили вопросы формирования экологической культуры и широкого вовлечения граждан, неправительственных организаций и бизнеса в решение экологических проблем, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проект ECO Network, который реализуется по инициативе Евгения Мухамеджанова. Глава государства считает актуальными такие направления, как "Экохаб", "Зеленый офис", "Зеленая школа", которые предусматривают в первую очередь формирование культуры человека и его отношения к окружающей среде, а также сортировку и переработку бытовых отходов. Президент отметил, что широкая реализация этих начинаний может стать эффективным механизмом популяризации экокультуры.
По словам Евгения Мухамеджанова, к проекту ECO Network уже подключились сотни компаний и учебных заведений по всему Казахстану. Они внедряют экостандарты в бизнес-процессы и вносят значительный вклад в процесс декарбонизации экономики.
Токаев выразил уверенность в том, что Евгений Мухамеджанов в качестве руководителя проектного офиса "Жасыл Алматы" реализует эффективные и креативные способы решения экологических проблем города.
Дополнено 31.05.2024, 15.50
Также президент был проинформирован о ключевых проблемах и вызовах, связанных с динамичным развитием мегаполисов, которое приводит к существенной нагрузке на транспортную инфраструктуру, и путях их решения.
Директор ТОО "Дорожный научно-производственный центр" Багдат Телтаев рассказал президенту об успешном опыте использования в дорожном строительстве асфальтобетона с применением полимерных добавок. Апробирование показало, что данная технология обеспечивает устойчивость к образованию колеи, трещин, а также климатическим воздействиям.
По итогам высказанных предложений правительству и профильному министерству будут даны соответствующие поручения.
Ранее президент отметил важность формирования культуры экологии и бережного отношения к природе.
Мы должны заботиться о нашем общем доме - Казахстане. Никто не будет приезжать в страну, где нет чистоты, в качестве гостя или инвестора. Но прежде всего это нужно нам, его гражданам, чтобы Казахстан всегда был чистым и красивым. Это должно стать образом жизни. Это касается и малых городов, районов, сел. Весь Казахстан должен быть чистым. А это зависит от нас и от молодежи", - сказал глава государства.
31.05.2024, 12:53 8131
Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы Дополнено
Фото: Акорда
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы, сообщает Акорда.
Главе государства рассказали о ходе строительства и представили зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение.
Президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. кв. метров, пропускная способность - 14 млн человек в год.
Новый терминал первым в Центральной Азии будет сертифицирован по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE).
С учетом роста числа пассажиров и количества авиакомпаний будет действовать 50 стоек регистрации, закуплено новейшее оборудование. Терминал полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями", - подчеркнул Эрсой.
Затем президент осмотрел новый VIP-терминал аэропорта. Он отметил, что первое впечатление о городе и стране в целом начинается с аэропорта.
Международный аэропорт Алматы - это крупнейшая воздушная гавань страны. Ежегодно поток туристов в южную столицу только увеличивается, в 2023 году мегаполис посетили более 2 млн туристов. Два года назад с моим участием прошла церемония закладки капсулы на месте строительства, а уже завтра новый терминал международного аэропорта города Алматы обслужит первые рейсы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение президент выразил благодарность компании TAV GROUP за строительство терминала в соответствии с международными стандартами, а также консорциуму кредиторов - Европейскому банку реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Евразийскому банку развития - за участие в столь важном для города Алматы проекте.
Дополнено 31.05.2024, 15.00
В пресс-службе аэропорта Алматы отметили, что уже 1 июня воздушная гавань встретит первых гостей в новом международном пассажирском терминале.
Первоначальный срок сдачи нового международного терминала планировался на конец лета 2024, но в связи со стремительно увеличивающимся пассажиропотоком и в целях предоставления максимального комфорта и удобства пассажирам все работы были ускорены и терминал примет первые рейсы уже 1 июня. После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов. Также будет проведена реновация действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам", - рассказали в пресс-службе.
Планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего термина в новый. Полный перевод международных рейсов в новый будет осуществлен в течение первой декады июня.
Как только все международные рейсы будут переведены в новый терминал, начнутся работы по реновации текущего терминала.
31.05.2024, 11:45 14591
Токаев увеличил штат комитета по возврату активов
Штатная численность сотрудников увеличена на 20 человек
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом увеличил штат комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.
Согласно документу, штатная численность сотрудников увеличена на 20 человек. Раньше в штате было 5866 человек, теперь 5886.
Также у главы комитета теперь будет несколько заместителей. Назначать их на должность и снимать с нее будет генеральный прокурор РК по представлению председателя комитета. Председатель также определяет их полномочия.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
По состоянию на апрель государству возвращены 40 миллиардов тенге незаконных активов.
В июле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов". В октябре приступил к работе комитет по возврату незаконно вывезенных активов.
31.05.2024, 11:40 14891
Президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Фото: telegram/Aqorda
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе поездки президент посетит новый терминал аэропорта, а также ряд других объектов", - проинформировали в пресс-службе.
Также глава государства проведет встречи с представителями научной интеллигенции, бизнес-кругов, руководителями ряда международных организаций.
31.05.2024, 09:42 21576
С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С Казахстана окончательно сняты все ограничения по черному списку безопасности полетов Европейской комиссии, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
15 мая состоялось заседание комитета по безопасности полетов Европейской комиссии с участием представителей авиационных властей 27 стран Европейского союза. Казахстанская делегация представила предпринятые действия по устранению ранее выявленных замечаний, которые были положительно оценены Европейской комиссией.
Согласно решению заседания комитета, принятому 27 государствами - членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского союза.
Европейская комиссия приняла решение завершить усиленный мониторинг деятельности Казахстана", - отметил в письме от 30 мая 2024 года директор департамента по авиации Генерального директората по мобильности и транспорту ЕК Филип Корнелис.
Отмечается, что данному заседанию комитета предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года, а также успешно проведенная в феврале 2024 года экспертами ЕС техническая оценка функционирования системы обеспечения безопасности полетов авиационными властями Казахстана.
Необходимо отметить, что в 2022 году существовал высокий риск попадания отечественных авиакомпаний в черный список Европейской Комиссии.
В целом эксперты ЕС отмечают существенные улучшения в вопросе эффективного функционирования системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, поддержания летной годности, подготовки и лицензирования авиационного персонала.
30.05.2024, 21:10 40801
В Алматы состоялась встреча министров обороны Казахстана и России
Фото: МО РК
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Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель казахстанского оборонного ведомства встретился со российским коллегой, прибывшим для участия в заседании совета министров обороны ОДКБ, сообщает пресс-служба МО РК.
Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил с назначением Андрея Белоусова, для которого это первый визит в Казахстан в должности министра обороны.
Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего военного сотрудничества, затронув вопросы подготовки кадров и проведения совместных мероприятий, включая учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
Речь также шла о взаимодействии в рамках региональных организаций: в 2024 году Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС, а Россия - в СНГ. Стороны подчеркнули, что сотрудничество в межгосударственных объединениях способствует укреплению региональной безопасности.
Практическая реализация взаимодействия осуществляется в том числе и в рамках многосторонних учений. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал собеседника о проведении в июле на западе Казахстана учения "Бірлестік". По его замыслу воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана совместно отработают учебно-боевые задачи, связанные с локализацией вооруженного конфликта и противодействием незаконным формированиям.
По итогам встречи руководители оборонных ведомств выразили заинтересованность в продолжении многопланового взаимодействия.
30.05.2024, 15:46 51706
Финансовые нарушения на 16,7 млрд тенге выявил госаудит в Алматинской области
В регионе сохраняется высокая зависимость местных исполнительных органов от трансфертов из республиканского бюджета
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Конаев. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аудит эффективности использования государственных ресурсов в Алматинской области установил финансовые нарушения на общую сумму 16,7 млрд тенге, сообщает Высшая аудиторская палата.
Из общей суммы выявленных нарушений 12,2 млрд тенге касаются ведения бухгалтерского учета. На сегодняшний день по итогам аудита более 96% выявленных нарушений устранены. Вместе с тем зафиксировано 485 процедурных нарушений и 20 системных недостатков, рассказали в ВАП
Итоги аудита показали, что в регионе сохраняется высокая зависимость местных исполнительных органов от трансфертов из республиканского бюджета. Недостаточно задействованы ресурсы частных инвестиций.
Дополнительную нагрузку на местный бюджет создают системные проблемы, выраженные в затягивании подрядными организациями сроков реализации бюджетных инвестпроектов. В 2022 году 110 проектов стоимостью свыше 129 млрд тенге и в 2023 году 81 проект более чем на 110 млрд тенге не завершены в нормативные сроки. Начатые в 2021 году строительно-монтажные работы по 5 автодорогам были приостановлены из-за отсутствия финансирования", - рассказали в пресс-службе палаты.
Также имеются нарушения, связанные с объектами нынешнего города Алатау, по которым реализация была начата в рамках проекта G4 City более 10 лет назад. В частности, выявлены нарушения бухгалтерского учета.
АО "СПК "Қонаев" из полученных 4 млрд тенге кредитных бюджетных средств на реализацию механизма стабилизации цен через оборотную схему направлено только 1,5 млрд тенге (38%). Остальные 2,5 млрд тенге (62%) удерживаются на счетах с систематическим размещением на депозитах в банках", - рассказали в ВАП.
Высшей аудиторской палатой даны необходимые заключения и рекомендации центральным госорганам и акимату для устранения всех выявленных нарушений.
Напомним, сотрудникам ревизионной комиссии в Алматы необоснованно начисляли миллионные премии.
30.05.2024, 12:24 57751
Судью Верховного суда Ибрашева освободили от должности
Ибрашев указом президента Казахстана назначен председателем Алматинского облсуда
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Судью Верховного суда Талгата Ибрашева освободили от занимаемой должности, передает корреспондент агентства.
На рассмотрение сената парламента главой государства внесено представление об освобождении от должности судьи Верховного суда Ибрашева Талгата Аулиехановича в связи с назначением на другую должность. Ибрашев Талгат Аулиеханович указом президента РК от 19 апреля 2024 года назначен председателем Алматинского областного суда", - сообщил в ходе заседания сената председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.
Сенаторы поддержали представление президента Казахстана.
Ранее президент РК назначил председателей ряда судов.
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