Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Казахстане утвержден новый порядок пересечения госграницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с пандемией СOVID-19 продолжаются ограничения по пересечению госграницы. 13 октября 2021 года Межведомственной комиссией по нераспространению коронавирусной инфекции при правительстве РК утвержден новый порядок пересечения границы в период карантинных ограничений", - сообщили в погранслужбе КНБ.

Внесены изменения и послабления для выезжающих за пределы страны:

Граждане Казахстана, следующие на похороны или для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки) при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми.

Иностранцы и лица без гражданства, следующие на похороны и для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки) при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу совместно со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми.

Для иностранцев и лиц без гражданства расширен перечень родственников, которым можно прибыть на территорию Казахстана. Помимо родителей, детей, супругов, добавлены усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные, то есть имеющие только одного общего родителя братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Двоюродные братья и сестры под эти условия не подпадают.

Кроме того, иностранцам разрешается пересекать границу совместно со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми, но не более одного раза в 30 суток.







