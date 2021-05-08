НУР-СУЛТАН. 7 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уважаемые казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В этот день мы традиционно чествуем ветеранов Вооруженных сил и всех военнослужащих, стоящих на страже суверенитета и национальных интересов страны", - обратился президент к гражданам РК.

Он подчеркнул, что Казахстан признан во всем мире в качестве миролюбивого и ответственного государства, обладающего значительными экономическими и гуманитарными возможностями, а также серьезным военным потенциалом.

Благодаря усилиям Первого Президента, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, создана боеспособная армия, оснащенная современным вооружением и новейшей техникой. Основу высокой обороноспособности страны составляют крепкий воинский дух, патриотизм военнослужащих, отличная боевая подготовка солдат и офицеров всех родов войск", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Акорды.

Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание всесторонней поддержке истинных патриотов, посвятивших себя исполнению воинского долга и беззаветному служению Родине.

Наша задача - и впредь укреплять ее обороноспособность в новых геополитических реалиях. Армия - незыблемый оплот государственности, гарант Независимости нашей страны. Выражаю благодарность военнослужащим Республики Казахстан за безупречную службу во имя безопасности и благополучия нашего народа!" - добавил глава государства.

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