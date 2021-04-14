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НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан! Для мусульман это период духовного обновления и очищения. Пост Ораза взывает к взаимному уважению и милосердию, прощению и доброте. Люди стремятся помогать нуждающимся, делать пожертвования, совершать благие дела", - сказал президент РК.

Непреходящие духовные ценности ислама, его созидательный потенциал способствуют укреплению единства и солидарности нашего общества.

К сожалению, и в этом году месяц Рамазан пройдет в сложных условиях. Для обуздания пандемии принимаются все меры. Призываю всех мусульман нашей страны соблюдать требования безопасности и неукоснительно выполнять рекомендации Духовного управления мусульман Казахстана. Уверен, благодаря сплоченности и высокой ответственности мы обязательно преодолеем это испытание. Пусть пост Ораза будет во благо! Желаю всем счастья и благополучия!", - отметил глава государства.

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