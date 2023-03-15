Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал

Документ позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество, в том числе и технологическое, в секторе новых видов топлива

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 14 марта в формате видео-конференц-связи с участием министра энергетики РК Болата Акчулакова состоялось третье совещание министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Индии, - 14 марта в формате видео-конференц-связи с участием министра энергетики РК Болата Акчулакова состоялось третье совещание министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Индии, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.





В онлайн-формате приветственное слово озвучил Хардипа Сингх Пури, министр нефти и природных ресурсов, жилищного строительства и городских дел Индии.





В рамках заседания был принят документ о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики государств - членов ШОС "Совместное заявление по новым видам топлива и моделированию в энергетическом секторе". Документ позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество, в том числе и технологическое, в секторе новых видов топлива с целью объединения усилий развивающихся стран - производителей и потребителей топлива, а также поспособствует разработке инклюзивной энергетической политики и постановке целей по преобразованию энергетических систем.





В своем выступлении Болат Акчулаков отметил, что по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстаном разрабатывается энергетическая стратегия ШОС. Документ будет включать в себя основные направления дальнейшего сотрудничества в энергетической отрасли государств - членов ШОС до 2030 года.





Председательство в органах ШОС в июне 2023 года переходит к Казахстану от Индии. В этой связи министр энергетики РК Болат Акчулаков пригласил коллег из профильных министерств государств - членов ШОС принять участие в энергетическом форуме ШОС, который состоится в октябре 2023 года в Астане.





Очередное заседание министров энергетики государств - членов ШОС запланировано к проведению в июне 2024 года.



