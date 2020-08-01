Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю всех вас со священным праздником Курбан айт! Этот праздник занимает особое место в жизни мирового мусульманского сообщества. Он является неотъемлемой частью духовной культуры нашего народа, укрепляя неразрывную взаимосвязь ислама с нашими традициями и обычаями. Укоренённый в нашем самосознании Курбан айт призывает к миру и согласию, взаимоуважению и единству. Такие его ценности, как гуманность, нравственность, добропорядочность, созидание, милосердие, открывают путь к истинному добру", - сказал Токаев.

Он отметил, что в борьбе с опасной эпидемией, от которой сегодня страдает все человечество, нам как никогда необходима нерушимая сплоченность.

В такой сложный период очень важно поддерживать друг друга, проявлять высокую ответственность во имя благополучия народа. Если наши устремления будут едины, мы обязательно достигнем искомой цели. Говорю именно об этом, потому что суть Курбан айт заключается в укреплении взаимопонимания и единства народа. "Терпение - лучшее богатство", - говорят у нас в народе. Уверен, мы с честью преодолеем все испытания как сильный духом народ. Желаю каждой казахстанской семье благоденствия! Пусть жертвоприношения, сделанные во имя благополучия народа, будут приняты Всевышним! Пусть Курбан айт принесет всем добро!" - сказал глава государства.

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