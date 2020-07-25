Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева по случаю дня рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Узбекистана - благополучия и процветания", - сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства высоко оценил личный вклад президента Узбекистана в развитие двустороннего стратегического партнерства, основанного на многовековых узах дружбы, братства и добрососедства.

Одним из многих примеров истинно братских отношений Токаев назвал оказание взаимной поддержки в трудные моменты. В данном контексте Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиеёва за помощь Туркестанской области в связи с прорывом Сардобинского водохранилища, а также сообщил о решении правительства Казахстана направить продовольственные товары жителям пострадавшего района Сырдарьинской области Узбекистана.

В завершение беседы стороны обменялись информацией об эпидемиологической ситуации в регионе и выразили намерение продолжить тесную координацию действий в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

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