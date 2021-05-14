НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с праздником Ораза айт, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю всех мусульман нашей страны с праздником Ораза айт! Этот священный праздник, олицетворяющий духовное очищение и обновление, особенно важен для всего исламского мира. Завершая месяц Рамазан, он утверждает такие благородные ценности ислама, как милосердие и сострадание, забота о близких и помощь нуждающимся", - сказал Токаев.

Он отметил, что Ораза айт несет в сердце каждого человека свет веры, обращает людей к добру, вдохновляет на благие дела. Поэтому он содействует укреплению единства нашего народа и солидарности в обществе.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть ваши дома всегда будут наполнены атмосферой тепла и радости! С праздником Ораза айт!", - заключил президент.

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