06.06.2024, 12:00 45856
Токаев поздравил народ Швеции с Национальным днем королевства
Президент Казахстана пожелал народу Швеции процветания
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Швеции Карлу XVI Густаву в честь Национального дня королевства, сообщает Акорда.
Мы высоко ценим наши давние партнерские отношения со Швецией и привержены углублению связей во благо наших дружественных стран. В этот праздничный день я желаю вам счастья и благополучия, а народу Швеции - процветания", - говорится в телеграмме.
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06.06.2024, 20:00 23431
Заседание рабочей группы по рассмотрению петиции по утильсбору не состоялось
Фото: pixabay.com
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 6 июня, в Министерстве промышленности и строительства должно было пройти первое заседание рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора, сообщает пресс-служба ведомства.
Министерством были приглашены все заинтересованные стороны, проработаны необходимые организованные меры для проведения заседания рабочей группы, обеспечена съемка рабочего заседания и протокол заседания.
Регламент посещения здания Министерства промышленности и строительства - стратегического объекта - предписывает, что посетители не могут проносить с собой мобильные телефоны и должны оставить их на входе. Однако инициатор петиции С. Бокаев и его представители отказались выполнять требование регламента и заходить на заседание рабочей группы", - сообщили в МПС.
В связи с этим по независящим от ведомства причинам заседание пришлось отменить.
Для участия в заседании собрались депутаты парламента, вице-министры промышленности, представители других государственных органов. Приехали общественники из регионов. Однако нам пришлось отменить намеченное мероприятие, так как инициатор петиции отказался на нем присутствовать и не согласился на то, чтобы министерство предоставило ему видео и стенограмму с заседания рабочей группы по его завершении", - отметили в пресс-службе МПС РК.
В Министерстве рассчитывают на более конструктивное построение диалога в дальнейшем.
Напомним, 4 июня Министерство промышленности и строительства РК утвердило состав рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора.
06.06.2024, 12:02 43916
Исковая давность для материалов СМИ: парламент одобрил закон "О масс-медиа"
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента в ходе пленарного заседания верхней палаты одобрили проект закона "О масс-медиа".
Согласно заключению Комитета по социально-культурному развитию и науке, в закон включены нормы действующих законов Республики Казахстан "О телерадиовещании", "О средствах массовой информации", а также ряд новых норм в целях совершенствования законодательства в сфере масс-медиа.
В частности, закон предусматривает следующее новеллы:
- совершенствование механизмов финансирования государственной информационной политики путем предоставления грантов негосударственным средствам массовой информации в целях развития отечественного контента;
- установление сроков исковой давности в один год, предъявляемым к материалам средств массовой информации;
- сокращение сроков рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней;
- создание общественно-профессионального совета по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации в целях развития медиаотрасли, с закреплением функции по разработке этического кодекса журналистов;
- увеличение еженедельного объема теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%, поэтапный переход по 5% ;
- увеличение количества отечественных теле-, радиопрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов/исполнителей на отечественных теле-, радиоканалах с 50% до 60%;
- уменьшение ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах с 20% до 10%.
Закон позволит концептуально актуализировать нормативную базу и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в средствах массовой информации", - подчеркивается в документе.
Ранее мажилис принял закон "О масс-медиа"
06.06.2024, 11:20 48766
Военные учения "Ирбис-2024" с участием казахстанских десантников проходят в Таджикистане
Фото: Минобороны РК
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Душанбе. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские десантники принимают участие в учении "Ирбис-2024" в Таджикистане, сообщает Министерство обороны РК.
В двустороннем тактико-специальном учении задействованы военнослужащие вооруженных сил Казахстана и Таджикистана. Маневры разворачиваются в учебном центре "Магоб".
Решение об их проведении было принято в апреле текущего года на штабных переговорах, состоявшихся в Душанбе. На встрече стороны обсудили военно-политическую обстановку, угрозы и вызовы, обусловленные деятельностью террористических и религиозно-экстремистских организаций в Центрально-Азиатском регионе. С учетом этого был разработан замысел учения и смоделированы ситуации по ведению боевых действий в горных условиях", - рассказали в Минобороны.
Военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана и подразделения специального назначения Таджикистана отрабатывают комплекс учебно-боевых задач в условиях горной местности.
Учения проводятся с целью совершенствования полевой выучки подразделений, получения командирами практики управлении ими при выполнении специальных мероприятий в горной местности, а также организации взаимодействия и обмена опытом между подразделениями вооруженных сил Казахстана и Таджикистана", - уточнили в оборонном ведомстве.
Учения продлятся до 9 июня текущего года.
Напомним, в Казахстане осенью этого года пройдут учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" и "Скала-2024".
06.06.2024, 11:09 47111
Сорок пять ЖК оказались в черном списке в Алматы
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Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы обновил черный список алматинских ЖК, не рекомендуемых для покупки недвижимости.
На сегодня список состоит из 45 жилых комплексов", - сообщает управление градостроительного контроля.
Реестр пополнили жилые комплексы, не имеющие полного пакета разрешительных документов на строительство либо возводимые с отклонениями от проекта и прочими нарушениями. В список также вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. Предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.
Управление градостроительного контроля Алматы рекомендует перед покупкой убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК через их справочный WhatsApp-канал: +7 705 896 60 00", - уточнили в управлении.
По данным Energyprom, в Казахстане сотни строительных объектов возводятся без лицензий и разрешений. В числе самых проблемных городов: Караганда, Кокшетау, Семей, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Кызылорда, Талдыкорган, Туркестан, Актау и Актобе.
06.06.2024, 09:40 52686
Депутат мажилиса раскритиковал работу правительства по планированию бюджета
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов на пленарном заседании 5 июня раскритиковал работу правительства РК по планированию и использованию бюджета, передает корреспондент агентства.
По результатам прошедших лет каждый отчетный период закрывается с дефицитом бюджета, который из года в год только растет. Перекрывает правительство этот дефицит займом. Причем объемы заемных средств в разы превышают суммы дефицита бюджета, что, впрочем, не в силах воспрепятствовать уже традиционному окончанию отчетного периода с дефицитом средств с большим, чем в предыдущий отчетный период, размером", - сказал Магеррамов.
По его словам, за три года уровень дефицита бюджета с отметки 2 трлн тенге превысил уже 3 трлн тенге. С каждым годом уровень государственного долга непропорционально растет по отношению к уровню ВВП.
Поиски причин постоянных негативных тенденций, упомянутых мною выше, привели к пониманию, что зерно проблемы кроется в том числе в устойчивой неспособности правительства к эффективному планированию бюджета. Согласно представленным данным, по части налоговых поступлений недобрали 10%. Неналоговые поступления перебрали аж на 450%. Ничем не объяснимо и снижение уровня продажи основного капитала, который в сравнении с 2022 годом упал аж на 90%. В масштабах планирования и реализации государственной бюджетной политики подобная нестабильность, мягко говоря, недопустима", - сказал Магеррамов.
Депутат отметил, что, несмотря на очевидную нехватку бюджетных средств и ежегодный дефицит на отчетный период, правительство настойчиво разрабатывает и утверждает фактически неподъемные национальные проекты, на которые выделяются миллиарды. По истечении определенного времени, не добившись результатов по этим проектам, их преждевременно сворачивают.
Необходимо упомянуть, что Высшая аудиторская палата неоднократно подвергала жесткой критике правительство по результатам реализации национальных проектов. Отсутствие результатов, по мнению аудиторов, в первую очередь связано с неэффективным планированием проектов. В итоге мы видим, что триллионы бюджетных средств, потраченных на реализацию проектов, остались безвозвратно утраченными. Цели проектов мы не достигли и, как следствие, в отчетный период дефицит нашего бюджета возрастает", - сказал Магеррамов.
Он считает, что настало время для кардинально нового подхода к вопросам финансирования бюджета и разработки эффективных форм управления ими.
Нужно изменить бюджетную политику. Перенести центр внимания с количественных показателей расходов на качество, эффективность и конечные результаты. До сих пор мы не видим крупных комплексных программ по стратегическим направлениям экономики, которые обеспечивали бы быструю экономическую отдачу и решение неотложных социальных вопросов. Именно в этом направлении, по нашему мнению, правительство должно сконцентрировать значительные финансовые ресурсы. На основании изложенного вынужден признать, что правительство по результатам 2023 года показало свою неспособность к планированию и рациональному использованию бюджетных средств", - заключил Магеррамов.
06.06.2024, 09:03 55966
Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения
Фото: primeminister.kz
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Олжас Анафин назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщила пресс-служба правительства.
Олжас Анафин родился в 1986 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Казахскую инженерно-техническую академию.
Трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом государственного центра по выплате пенсий. С 2016 по 2020 год занимал должность руководителя управления, управляющего директора центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С 2020 года по настоящее время - вице-президент центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.
06.06.2024, 08:49 55206
Нарушающих скоростной режим водителей inDrive и "Яндекс Go" могут отстранить от выполнения заказов - Минтранспорта
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Часто нарушающие скоростной режим водители inDrive и "Яндекс Go" могут быть отстранены от выполнения заказов. Данные меры предусмотрены в рамках меморандума о сотрудничестве, который был заключен между Минтранспорта Казахстана и inDrive, "Яндекс Go", сообщили в пресс-службе министерства.
На основе отзывов и оценок пользователей водители, часто нарушающие скоростной режим, могут быть временно или навсегда отстранены от выполнения заказов. Также водители такси будут получать уведомления о необходимости проверки технического состояния транспортного средства и использования ремней безопасности", - отметили в ведомстве.
В целом меморандум предусматривает поэтапное принятие операторами мобильных приложений мер по обеспечению соблюдения перевозчиками такси требований законодательства в сфере автомобильного транспорта.
В рамках реализации стратегического документа планируется проведение тренингов для водителей-партнеров платформ в онлайн и офлайн форматах на тему соблюдения ПДД, правил общения с пассажирами и правил безопасности на междугородних трассах. К слову, главная цель разработки меморандума - это повышение безопасности пользователей на междугородних трассах республиканского и местного значения, а также на внутригородских дорогах.
Также, по словам представителей компаний, до конца второго квартала 2024 года планируется внедрение дополнительного функционала, который позволит сообщать об индивидуальных потребностях пользователей с особыми потребностями и необходимости наличия детского кресла.
Напомним, в начале года министр транспорта РК Марат Карабаев провел встречу с представителями операторов мобильных приложений заказа такси. В ходе совещания были обсуждены вопросы необходимости обеспечения соблюдения норм законодательства в сфере автомобильного транспорта и введения внутренних корпоративных требований по безопасности пассажирских перевозок. По итогам совещания представителям операторов мобильных приложений заказа такси было рекомендовано внести предложения по решению проблемных вопросов отрасли автомобильных пассажирских перевозок, которые в итоге нашли отражение в меморандуме. Также представителям агрегатора такси было рекомендовано усилить требования по соблюдению режима труда и отдыха водителей.
06.06.2024, 08:28 42181
Прокуроры выявили незаконную утилизацию медицинских отходов в области Жетысу
Индивидуальный предприниматель использовал поддельную государственную лицензию
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Талдыкорган. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Опасные отходы класса "Г" (токсикологические отходы, в том числе ртутьсодержащие) одного из медицинских учреждений города Талдыкоргана утилизировались подрядной организацией "М", не имевшей законных оснований для этой деятельности. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Индивидуальный предприниматель использовал поддельную государственную лицензию, которая давала право на утилизацию такого вида отходов. По возбужденному прокурорами уголовному делу виновный приговором суда осужден за подделку и использование заведомо подложного документа (статья 385, части 1 и 3, Уголовного кодекса РК)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
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