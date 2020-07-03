Токаев поздравил Путина с положительными результатами голосования по поправкам в Конституцию

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Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Владимира Путина с положительными результатами общенационального голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

Глава государства подчеркнул, что данное важное событие в новейшей истории России открыло новую веху в дальнейшем развитии страны и заложило прочную основу для реализации долгосрочной стратегии развития, защиты государственности, суверенитета и роста экономики, а также подтвердило высокий уровень поддержки российского лидера народом", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Президент Казахстана также поблагодарил Владимира Путина за своевременно принятое решение о предоставлении гуманитарной помощи нашей стране в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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