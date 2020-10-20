Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником, передает Kazakhstan Today.

Поздравляю спасателей с профессиональным праздником! Благодаря вашей сложной работе люди в трудной ситуации получают помощь", - написал Токаев в Twitter .

Глава государства подчеркнул, что эта профессия очень важна в период возросшего количества ЧС, предотвращением и ликвидацией которых теперь будет заниматься отдельное министерство.

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