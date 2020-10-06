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Токаев поздравил тружеников села

05.10.2020 5779
Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Поздравление президента по случаю успешного завершения уборочной кампании опубликовала пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today. 
 
Уважаемые труженики села!
 
Поздравляю вас с успешным завершением уборки зерновых культур.
 
В этом году посевная кампания проводилась в тяжелых условиях, когда в стране действовало чрезвычайное положение, вызванное пандемией коронавируса. В основных зерносеющих областях было очень тревожное засушливое лето. Работать приходилось в непростых условиях.
 
Несмотря на это, земледельцы страны организованно и в оптимальные сроки провели посев сельскохозяйственных культур, заложив тем самым фундамент для получения хорошего результата.
 
На сегодняшний день регионами получен урожай в объеме 20 млн тонн зерна, это позволяет полностью обеспечить внутренние потребности нашего государства, а также увеличить экспортный потенциал, сохраняя при этом статус Казахстана как зерновой державы. Уборка завершена на месяц раньше, что позволило завезти на хлебоприемные предприятия в два раза больше зерна, сохранив качественные показатели.
 
Зерно получилось высококачественным и отвечающим высоким стандартам.
 
Достижение такого результата стало возможным благодаря максимальной мобилизации усилий, четкому соблюдению агротехнологий, дисциплине и вашему самоотверженному труду, уважаемые аграрии!
 
Трудолюбие, упорство сельских тружеников дают реальную отдачу: село возрождается, жизнь фермеров улучшается.
 
Можно с полной уверенностью сказать, что основой успешного решения задач агропромышленного комплекса является ваш высокий профессионализм, преданность избранному делу, верность славным традициям.
 
Благодарю всех тружеников села, ветеранов, передовиков производства за самоотверженный труд и верность крестьянскому долгу!
 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов во имя процветания нашей страны!
 

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