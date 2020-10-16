Семей. 15 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Семей, передает Kazakhstan Today.

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Семей. Президент примет участие в церемонии открытия памятника "Улы акын Абай улдарымен" и осмотрит государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жиделі-Борлі", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом строительных работ в микрорайоне Карагайлы. Главе государства представят выставку фонда редких изданий Абая, книги, опубликованные в серии "Мир Абая". Также запланирована встреча с абаеведами.

В завершение поездки президент посетит мемориальный комплекс "Абай-Шакарим" и дом-музей поэта в поселке Жидебай.

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