Токаев принял посла США в Казахстане

По стране возвращены от застройщиков земельные участки, ранее предназначенные для размещения 150 парков, 27 детских садов, 30 школ и поликлиник

Фото: gov.kz

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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре отчитались о проделанной работе в 2023 году.





По информации Генпрокуратуры, в социально-экономической сфере по актам прокуроров защищены конституционные права 401 тысячи граждан, в том числе 85 тысяч несовершеннолетних.





Отмечается, что государству возмещено 39,6 млрд тенге, возвращено имущество на сумму 69,7 млрд тенге. В судах защищены интересы бюджета на 24,4 млрд тенге.





По материалам прокурорских проверок начато 256 досудебных расследований, в суд направлено 111 уголовных дел, осуждено 137 лиц.





Особое внимание уделено вопросам соблюдения законности при исполнении программ, направленных на трудоустройство граждан, создании комфортной среды их проживания и инфраструктуры, распределении земель и другим актуальным темам, волнующим население. По итогам проверок центров занятости выявлено неэффективное использование 1,4 млрд тенге, хищение бюджетных средств и нецелевое использование грантов на поддержку бизнес инициатив на 1 млрд тенге, установлено более 400 фактов фиктивного трудоустройства на общую сумму 39,3 млн тенге", - рассказали в пресс-службе ведомства.





По поручению президента также приняты меры по решению проблем уплотненной застройки городов. К примеру, в столице после вмешательства прокуроров отменены градостроительные решения и предотвращена постройка 40 жилых объектов на рекреационных зонах, вдвое сокращено количество долгостроев.





Всего по стране возвращены от застройщиков земельные участки, ранее предназначенные для размещения 150 парков, 27 детских садов, 30 школ и поликлиник.





Также продолжена ревизия целевого использования земель, по результатам которой государству возвращено свыше 1 млн га неосвоенных и незаконно предоставленных участков на 34 млрд тенге. Сокращен дефицит пастбищ с 29 до 8 млн га.





В ведомстве рассказали, что совместно с правительством и заинтересованными органами начата реализация поручений главы государства по улучшению инвестиционного климата. В настоящее время прокурорами сопровождается свыше тысячи значимых инвестиционных проектов. Уже оказана поддержка 75 инвесторам, общая стоимость вложений в экономику страну которых составляет 1,2 трлн тенге.





Всего в рамках защиты прав предпринимателей по актам прокуроров пресечено 5,7 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля, отменено 14 тысяч запретительных и ограничительных мер, к дисциплинарной ответственности привлечено 689 должностных лиц, к административной - 97. Защищены и восстановлены права 129 тысяч бизнесменов", - проинформировали в пресс-службе.





Вместе с тем продолжена работа по укреплению международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере. Из других стран в Казахстан экстрадировано 52 разыскиваемых лица, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.





В рамках обеспечения законности уголовного процесса прокурорами пресечено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту свыше 1,2 тысячи граждан, из служебных помещений органов уголовного преследования освобождено более 800 лиц.





По инициативе прокуроров приведены в соответствие приговоры в отношении 1332 лиц, при этом улучшено положение 315 осужденных, 10 человек оправдано. В результате принимаемых мер по превенции пыток удалось добиться снижения регистрации таких фактов на 50% (с 791 до 398).





Отмечается, что одновременно улучшилось качество расследования дел данной категории, в этом году их в суд направлено в два раза больше. Всего к уголовной ответственности привлечено 69 сотрудников силовых органов, уже осуждено 31 лицо.



