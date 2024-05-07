Токаев присвоил звания, чины и представил к наградам ряд военнослужащих за участие в борьбе с паводками

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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования", сообщает пресс-служба Акорды.





Первый блок поправок направлен на улучшение материального положения педагогов и научных работников. В частности, введена увеличенная ежемесячная доплата к заработной плате для педагогов, обладающих определенными степенями и учеными званиями. За наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (92 300 тенге), а доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) - 42 МРП (155 064 тенге), за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора - 50 МРП (184 600 тенге).





Аналогичные ежемесячные доплаты за степени и ученые звания установлены для научных работников, осуществляющих научно-исследовательские работы по основному месту работы.





Талантливым молодым ученым в возрасте до 40 лет предоставлено право на получение стипендий из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования.





Второй блок поправок закона направлен на введение образовательных льгот для военнослужащих.





Введены квоты на образовательные гранты на обучение в организациях высшего и (или) послевузовского образования военнослужащих по окончании прохождения срочной воинской службы.





Третий блок поправок направлен на совершенствование законодательства в части проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из средств субъектов предпринимательства.





Четвертый блок поправок наделяет местные исполнительные органы рядом полномочий по участию в реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и по созданию условий для развития науки и научно-технической деятельности. Также глава государства подписал законы "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов" и "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера".