Токаев присвоил звания, чины и представил к наградам ряд военнослужащих за участие в борьбе с паводками
Фото: Акорда
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении государственных наград, высших воинских и специальных званий и классных чинов ряду военнослужащих Казахстана, сообщает Акорда.
Глава государства также принял участие в церемонии присвоения чинов и званий и поздравил ее участников с Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Героизм проявляется не только на полях сражений, место для подвигов есть и в мирное время. В этом году наша страна столкнулась с беспрецедентными за последние 80 лет паводками. В этот непростой период военнослужащие Национальной гвардии, МВД, КНБ, МЧС и личный состав Службы государственной охраны были на передовой, продемонстрировав яркий пример верности присяге. В борьбе с масштабными наводнениями было задействовано более 9000 солдат. Доставлено свыше тысячи единиц техники. В дни испытаний ярче всего проявляются самые благородные человеческие качества", - заявил президент.
Он отметил заслуги 300 военнослужащих, боровшихся со стихией в Северо-Казахстанской области.
Они день и ночь возводили плотины, участвовали в спасении населенных пунктов от паводков. Конечно, особую признательность им высказали местные жители, которые с самыми теплыми чувствами проводили военнослужащих. Это является наглядным доказательством нерушимого единства и сплоченности народа и армии. И таких примеров немало", - сказал Токаев.
Он также отметил, что в Казахстане всегда помнят и чтят фронтовиков и тружеников тыла, и напомнил, что участники войны ежегодно ко Дню Победы получают дополнительные выплаты. В этом году эта сумма составляет до 3 миллионов тенге каждому ветерану.
Президент также отметил, что работа по повышению профессиональной выучки и модернизации Вооруженных сил Казахстана будет продолжена.
С полным списком военнослужащих, получивших звания, чины и награды, можно ознакомиться на сайте Акорды.