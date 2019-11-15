Токаев призвал чиновников не заниматься очковтирательством

Кокшетау. 14 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Кокшетау призвал чиновников не заниматься очковтирательством, отчитываясь о программах индустриализации, передает Kazakhstan Today.

Нам не следует заниматься прожектерством, очковтирательством. При подготовке новой Государственной индустриально-инновационной программы следует учесть все ошибки предыдущих программ. Необходим объективный анализ, эффективные действия, а не победные отчеты", - цитирует главу государства пресс-служба Акорды в Twitter .

Он подчеркнул, что задача правительства, депутатов парламента и акимов областей - направить все свои усилия на полную реализацию долгосрочной Стратегии Елбасы, Плана нации и Пяти институциональных реформ.

Также в своей речи глава государства призвал учитывать мнение населения, связанное с рисками для экологии, при запуске новых производств.

Муссируется вопрос реализации проекта по строительству предприятия по добыче марганцевых руд открытым способом в Жаксы. Жители выступают категорически против разработки месторождения. Акимату и правительству при принятии решений необходимо учитывать мнение населения", - заключил Токаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства