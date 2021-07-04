Токаев призвал жителей столицы стать флагманом прививочной кампании

Фото: пресс-служба Акорды

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, традиционно открывающей праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню столицы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году исполняется 30 лет нашей Независимости. Поэтому сегодняшняя церемония имеет особое историческое значение. Наш небесно-голубой флаг - главный символ Независимого Казахстана. Для нашего народа нет ценностей важнее свободы и государственного флага. В пожелании "Пусть ваше знамя реет всегда!" ("Туын жыгылмасын!") отражена вся история казахов. Наши предки всегда почитали свой флаг. В непростые времена наш стяг объединял народ. Славные традиции мужества и сплоченности передавалась из поколения в поколение и достойно продолжаются в эпоху Независимости. Флаг Казахстана олицетворяет незыблемость нашей государственности", - сказал глава государства.

Обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Государственный флаг и главный город страны являются яркими символами единства казахстанской нации.

Флагман современного Казахстана - это наша столица. Центральный мегаполис страны стал настоящим прорывом в будущее, примером общенациональной мобилизации и истинного патриотизма. Возникший благодаря Первому Президенту - Елбасы и упорному труду миллионов казахстанцев, он является гордостью нашего народа. Именно здесь бьется сердце нашей Родины. Именно здесь принимаются все судьбоносные решения, рождаются вдохновляющие идеи и воплощаются в жизнь уникальные проекты", - отметил президент.

Он подчеркнул, что столица стала центром притяжения для талантливых и энергичных соотечественников, а также для многих граждан других государств. По его мнению, высоко поднимая священный флаг в центре Великой степи, мы подтверждаем свою приверженность идеалам свободы и суверенитета, сообщает пресс-служба Акорды.

День столицы нужно использовать, чтобы поддержать и вдохновить людей - напомнить им о силе единства, важности взаимопомощи и ценности вклада каждого в общее дело. Жители столицы должны выступить в качестве флагмана прививочной кампании, соблюдения ограничительных мер. Надо хорошо понимать, что всеобщая вакцинация - это единственный путь к восстановлению нормальной жизни и сохранению здоровья людей. Уверен, лозунг "Біз біргеміз!" станет формулой нашей победы в борьбе с этой смертоносной инфекцией", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе церемонии офицерские погоны из рук президента Казахстана - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами получили 12 отличников учебы, выпускников высших военных учебных заведений.

Молодые офицеры, поздравляю вас с успешным окончанием учебы, Звание офицера - это огромная ответственность перед Родиной. В будущем вы станете командирами и наставниками молодых солдат. Поэтому очень важно, чтобы вы стали примером патриотизма, смелости и отваги. Безупречная служба - это ваша общая обязанность. Быть верным присяге, защищать нашу независимую страну - это ваш священный долг", - сказал глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил всех присутствующих с наступающим Днем столицы и пожелал процветания нашей Родине.

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