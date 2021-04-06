Токаев провел ряд назначений

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил чрезвычайного и полномочного посла РК в США и заместителя министра иностранных дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Указом главы государства Ашикбаев Ержан назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.

Распоряжением главы государства Рахметуллин Акан назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан. Ранее занимавший этот пост Ашикбаев Ержан освобожден от должности.

Кроме того, указом главы государства Рахметуллин Акан освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.





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