Токаев провел ряд встреч в Мюнхене





В ходе беседы с президентом Афганистана Ашрафом Гани обсуждены текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Акорды.





Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что Афганистан является хорошим партнером и соседом нашей страны. Глава государства проинформировал Ашрафа Гани, что в скором времени будет учреждена должность специального представителя Республики Казахстан по Афганистану.





Отметив положительную динамику двустороннего сотрудничества, президент Афганистана выразил заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических связей с нашей страной.





С исполнительным директором компании Siemens Джо Кэзером президент обсудил перспективы укрепления инвестиционного сотрудничества Казахстана с компанией. Особый акцент в ходе беседы был сделан на вопросах цифровизации.





Отметив исключительную важность данного направления, глава государства рассказал Джо Кэзеру о внедрении цифровых технологий в Казахстане.





"Развитие цифровизации является важным приоритетом как для меня в качестве президента страны, так и нашего правительства. Мы реализовали много успешных проектов в этой сфере, при этом существует ряд вопросов, которые необходимо решать и двигаться вперед. Без цифровизации экономики будет крайне тяжело добиться значительного результата", - сказал глава государства.





Джо Кэзер высоко оценил уровень взаимодействия компании Siemens AG с Казахстаном и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.





Во время встречи была отмечена важная роль Меморандума о взаимопонимании между правительством Казахстана и компанией Siemens AG, который призван придать дополнительный импульс развитию торгово-экономических и инвестиционных связей. Данный документ был подписан 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.





В ходе встречи с известным американским экспертом, основателем исследовательской и консалтинговой компании "Eurasia Group" Яном Бреммером, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

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